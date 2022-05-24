Нефтегазовый сектор России продолжает ставить рекорды прибыльности

Пока ни одна из компаний сектора в России не отчиталась за I квартал, а «Лукойл» и «Новатэк» уже официально отказались обнародовать финансовые данные за этот период. В марте правительство РФ разрешило компаниям до конца 2022 г. не раскрывать частично или в полном объеме отчетность, если это может привести к включению в санкционные списки.