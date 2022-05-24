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Нефтегазовый сектор России продолжает ставить рекорды прибыльности

Но сохранить динамику в апреле – июне 2022 года будет сложнее из-за снижения экспорта
Василий Милькин
Январь – март 2022 г. стал «аномально успешным» для всего нефтегазового сектора / Евгений Разумный / Ведомости

Крупнейшие российские нефтегазовые компании по итогам I квартала 2022 г. могут нарастить выручку на 29–88%, чистую прибыль – на 57–116%, а «Газпром» – получить рекордную прибыль. Такой прогноз содержится в обзоре SberCIB Investment Research, с которым ознакомились «Ведомости».

Пока ни одна из компаний сектора в России не отчиталась за I квартал, а «Лукойл» и «Новатэк» уже официально отказались обнародовать финансовые данные за этот период. В марте правительство РФ разрешило компаниям до конца 2022 г. не раскрывать частично или в полном объеме отчетность, если это может привести к включению в санкционные списки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных