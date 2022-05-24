Нефтегазовый сектор России продолжает ставить рекорды прибыльности

Нефтегазовый сектор России продолжает ставить рекорды прибыльностиНо сохранить динамику в апреле – июне 2022 года будет сложнее из-за снижения экспорта
Крупнейшие российские нефтегазовые компании по итогам I квартала 2022 г. могут нарастить выручку на 29–88%, чистую прибыль – на 57–116%, а «Газпром» – получить рекордную прибыль. Такой прогноз содержится в обзоре SberCIB Investment Research, с которым ознакомились «Ведомости».
Пока ни одна из компаний сектора в России не отчиталась за I квартал, а «Лукойл» и «Новатэк» уже официально отказались обнародовать финансовые данные за этот период. В марте правительство РФ разрешило компаниям до конца 2022 г. не раскрывать частично или в полном объеме отчетность, если это может привести к включению в санкционные списки.
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