ЕАЭС определился с торговыми площадками для единого энергорынка

Руководители министерств энергетики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС – Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) 25 мая согласовали торговые площадки, которые станут ответственными за централизованную торговлю электроэнергией на общем энергорынке (ОЭР) союза, передала на следующий день пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).