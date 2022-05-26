ЕАЭС определился с торговыми площадками для единого энергорынка

ЕАЭС определился с торговыми площадками для единого энергорынкаВедущая роль экспортеров энергии будет у России и Белоруссии
Руководители министерств энергетики стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС – Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) 25 мая согласовали торговые площадки, которые станут ответственными за централизованную торговлю электроэнергией на общем энергорынке (ОЭР) союза, передала на следующий день пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Торговлю по срочным контрактам будут осуществлять Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности (КОРЭМ), Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа и Белорусская универсальная товарная биржа. Оператором централизованной торговли на рынке «сутки вперед» (основной сектор оптовой торговли электроэнергией) выбран российский Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии» (АТС).