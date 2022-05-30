Французский бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus отказался от поставок в Россию

Французский бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus отказался от поставок в РоссиюЗаменить его смогут небольшие и малоизвестные у нас в стране игроки
О том, что Jacquemus, созданный французским модельером Симоном Жакмю, решил отказаться от поставок своей продукции в Россию, рассказали два его местных партнера. Об этом также знает один из консультантов, работавших с компанией. Это личное решение Жакмю, оно связано в том числе со спецоперацией России на Украине, объясняет один из собеседников «Ведомостей». Он добавляет, что «модельер прислал очень эмоциональное письмо», уведомив всех, что новых поставок в Россию больше не будет.
Остановку отгрузок также подтвердил представитель концептуального магазина КМ20 (создан супругой акционера девелоперской компании Capital Group Павла Тё Ольгой Карпуть), в котором продается продукция Jacquemus. По его словам, согласно письму от компании, ей на законодательном уровне запрещено вести дела с российскими фирмами. Более того, магазин работает и с другими независимыми дизайнерами, которые получают финансовую поддержку от федерации французской текстильной промышленности, которая настоятельно рекомендует воздержаться от работы с российскими компаниями. В противном случае бренды, которые входят в эту организацию, рискуют остаться без финансирования и получить штраф в 30 000 евро. Что это за дизайнеры, он не пояснил. Из информации на сайте КМ20 следует, что в магазине представлены такие французские бренды, как Charlotte Chesnais, Nina Ricci, Lemaire и проч.
Жакмю начал карьеру модельера в 2009 г. в возрасте 19 лет, основанная им компания Jacquemus, специализирующаяся на продаже люксовой женской и мужской одежды, обуви и аксессуаров, принадлежит ему на 100%. В 2018 г. (более поздних данных нет) ее выручка составила свыше 11 млн евро. Сам Жакмю говорил, что в 2019 г. она заработала более 25 млн евро. Запрос в Jacquemus остался без ответа.