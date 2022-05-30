Французский бренд люксовой одежды и аксессуаров Jacquemus отказался от поставок в Россию

Остановку отгрузок также подтвердил представитель концептуального магазина КМ20 (создан супругой акционера девелоперской компании Capital Group Павла Тё Ольгой Карпуть), в котором продается продукция Jacquemus. По его словам, согласно письму от компании, ей на законодательном уровне запрещено вести дела с российскими фирмами. Более того, магазин работает и с другими независимыми дизайнерами, которые получают финансовую поддержку от федерации французской текстильной промышленности, которая настоятельно рекомендует воздержаться от работы с российскими компаниями. В противном случае бренды, которые входят в эту организацию, рискуют остаться без финансирования и получить штраф в 30 000 евро. Что это за дизайнеры, он не пояснил. Из информации на сайте КМ20 следует, что в магазине представлены такие французские бренды, как Charlotte Chesnais, Nina Ricci, Lemaire и проч.