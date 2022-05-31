Японские инвесторы останутся в нефтегазовом проекте «Сахалин-2»Поставляемый с него СПГ вдвое дешевле, чем на спотовом рынке Азии
Япония не планирует выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», заявил 31 мая министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда в ходе выступления в парламенте. «Сахалин-2» – это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям. Мы не намерены выходить [из проекта], даже если нам скажут», – заявил он (цитата по ТАСС).
После начала СВО России на Украине многие иностранные компании заморозили либо полностью свернули деятельность в России. В частности, англо-голландская компания Shell сообщала о планах продать 27,5% в операторе «Сахалина-2» компании «Сахалин энерджи инвестмент компани лтд». В конце мая Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Shell ведет переговоры по этому поводу с группой индийских компаний, в том числе с ONGC Videsh и Gail.