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Японские инвесторы останутся в нефтегазовом проекте «Сахалин-2»

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Матвей Катков
По долгосрочным контрактам дешевле, чем из России, Токио закупает газ лишь у Малайзии и Нигерии / Газпром

Япония не планирует выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», заявил 31 мая министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда в ходе выступления в парламенте. «Сахалин-2» – это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям. Мы не намерены выходить [из проекта], даже если нам скажут», – заявил он (цитата по ТАСС).

После начала СВО России на Украине многие иностранные компании заморозили либо полностью свернули деятельность в России. В частности, англо-голландская компания Shell сообщала о планах продать 27,5% в операторе «Сахалина-2» компании «Сахалин энерджи инвестмент компани лтд». В конце мая Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что Shell ведет переговоры по этому поводу с группой индийских компаний, в том числе с ONGC Videsh и Gail.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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