Японские инвесторы останутся в нефтегазовом проекте «Сахалин-2»

Япония не планирует выходить из нефтегазового проекта «Сахалин-2», заявил 31 мая министр экономики, торговли и промышленности страны Коити Хагиуда в ходе выступления в парламенте. «Сахалин-2» – это актив, над приобретением которого упорно трудились наши предшественники. Владельцем земли может быть Россия, но право аренды и оборудование для сжижения и транспортировки принадлежат японскому правительству и японским компаниям. Мы не намерены выходить [из проекта], даже если нам скажут», – заявил он (цитата по ТАСС).