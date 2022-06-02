Россия увеличила добычу и экспорт нефти в мае

В январе – мае добыча нефти в России выросла на 3,5% к показателю прошлого года до 219,9 млн т, следует из данных источника «Ведомостей» (редакция ознакомилась со статистикой). Сильнее всего в январе – мае увеличили добычу «Сургутнефтегаз» (+13%), «Лукойл» (+10%) и ННК (+9%). Из этих данных также следует, что переработка нефти за пять месяцев сократилась на 4% до 112 млн т, а экспорт нефти вырос почти на 13% до 102,7 млн т.