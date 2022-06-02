Россия увеличила добычу и экспорт нефти в мае

Россия увеличила добычу и экспорт нефти в маеПолное восстановление отрасли будет зависеть от налаживания новой логистики
Россия в мае 2022 г. увеличила добычу нефти с учетом газового конденсата на 5% по отношению к уровню апреля до 43,1 млн т. Об этом «Ведомостям» рассказал источник, знакомый с данными отраслевой статистики. К показателю мая 2021 г. добыча снизилась на 2,5%. Таким образом, среднесуточная добыча нефти в мае составила примерно 10,2 млн барр./сутки против 10 млн барр./сутки в апреле, 11 млн барр./сутки в марте и 11,1 млн барр./сутки в феврале.
В январе – мае добыча нефти в России выросла на 3,5% к показателю прошлого года до 219,9 млн т, следует из данных источника «Ведомостей» (редакция ознакомилась со статистикой). Сильнее всего в январе – мае увеличили добычу «Сургутнефтегаз» (+13%), «Лукойл» (+10%) и ННК (+9%). Из этих данных также следует, что переработка нефти за пять месяцев сократилась на 4% до 112 млн т, а экспорт нефти вырос почти на 13% до 102,7 млн т.
Вице-премьер РФ Александр Новак в конце мая говорил, что добыча нефти в России в 2022 г. может снизиться до 480–500 млн т с 524 млн т в 2021 г. По его словам, правительство ожидает постепенного восстановления добычи после ее падения в апреле 2022 г. примерно на 1 млн барр./сутки. 2 июня Новак сообщил, что в текущем месяце ожидается «максимальное восстановление относительно предыдущих уровней».
Добыча газа
Добыча газа в годовом выражении снизилась на 2% до 318,2 млрд куб. м. Основное снижение пришлось на крупнейшего производителя – «Газпром». О снижении добычи на 4,8% сообщал и сам холдинг 1 июня. Независимые производители увеличили добычу: «Роснефть» – на 12%, «Газпром нефть» – на 27,5%, «Татнефть» – на 14%, «Новатэк» – на 1%.
В ближайшие месяцы рост добычи продолжится: 2 июня министры стран ОПЕК+ договорились о новой корректировке уровня добычи, в июле и августе он должен быть увеличен на 648 000 барр./сутки ежемесячно (за счет перераспределения на эти месяцы сентябрьской квоты). Россия и Саудовская Аравия в рамках договоренности смогут увеличить добычу нефти в июле на 170 000 барр./сутки к квоте июня – до 10,8 млн барр./сутки.
На увеличении добычи в Персидском заливе настаивали США, говорили источники FT. «После провала ядерной сделки с Ираном, за счет которой Вашингтон рассчитывал выпустить на рынок дополнительные объемы нефти, альтернатив персидской нефти практически не осталось», – говорит заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, апрель был наиболее драматичным месяцем для российской нефтяной отрасли из-за введения запретов на поставки нефти из России со стороны США и Великобритании и неопределенности с поставками в ЕС. Ситуация осложнялась рядом мер вторичного давления, таких как угрозы для перевозчиков российской нефти, добавляет он.
Резкое снижение отгрузки морских партий нефти в марте привело к зеркальному сокращению загрузки добывающих мощностей, напоминает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. Это нашло отражение в статистике, по мере того как были исчерпаны мощности портовой инфраструктуры и возможности хранения в системе «Транснефти», поясняет он. Поэтому наиболее существенное сокращение добычи пришлось на апрель, когда снижение спроса со стороны европейских потребителей стало наиболее ощутимым, а новые маршруты поставок еще не сформировались.
В мае, по словам Фролова, началась стабилизация ситуации благодаря изменению Россией логистических цепочек – в частности, увеличению поставок в Индию и Китай. С этим соглашается и управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он напоминает, что низкие уровни добычи в январе – мае 2021 г. были также обусловлены соблюдением квот по сделке ОПЕК+ на фоне пандемии коронавируса.
Дальнейшее восстановление добычи нефти в России, по словам Фролова, будет зависеть от совершенствования логистики поставок нефти, возможности использования ее покупателями серых схем импорта, а также от того, будут ли США и ЕС задействовать рычаги давления на других направлениях поставки.
По мнению Блохина, в ближайшие месяцы российские экспортеры продолжат переориентацию экспортных потоков в направлении азиатских рынков, что обеспечит дальнейшее восстановление добычи. По прогнозам Refinitiv, экспорт российской нефти в Индию может вырасти вплоть до рекордных 900 000 барр./сутки, напоминает эксперт, что предполагает рост морских поставок более чем на 5%. Блохин добавляет, что наибольшим потенциалом роста импорта российской нефти обладает Китай на фоне восстановления спроса после пандемии коронавируса. Дополнительные поставки на китайский рынок в ближайшие месяцы могут составить вплоть до 400 000 барр./сутки, отмечает аналитик. Дальнейшее перенаправление экспортных потоков на азиатские рынки позволит стабилизировать добычу на уровне 10,3 млн барр./сутки, заключает эксперт.
Позитивную динамику могут нивелировать новые ограничения, вызванные решением ЕС, отмечает Блохин. «Если отказ европейских потребителей от импорта морских партий Urals будет постепенным, можно смело предположить, что все выпадающие объемы экспорта удастся перенаправить в Азию в течение полутора-двух месяцев», – считает он. У экспертов есть опасения, что санкции ЕС и США все же сократят добычу нефти в России, но большая часть объемов может быть перенаправлена на другие направления поставок, отмечает Гришунин.
«Ведомости» направили запросы в крупные российские нефтекомпании.-