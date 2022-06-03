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Прибалтика пытается досрочно выключить электричество из России

Это может обойтись потребителям Эстонии, Латвии и Литвы в $400 млн в год
Александр Волобуев
Максим Стулов / Ведомости

Операторы электросетей Литвы, Латвии и Эстонии решили отказаться от произведенной в России электроэнергии для балансирования своих энергосистем. Об этом 2 июня сообщил литовский оператор Litgrid. В релизе отмечается, что операторы с 1 июня «поддерживают баланс в системе общими усилиями самостоятельно». «Балансируя систему, т. е. обеспечивая баланс между производством и потреблением электроэнергии, операторы намерены использовать только резервные мощности стран Балтии, северных стран (Скандинавии. – «Ведомости») и Польши», – говорится в сообщении.

Похожие сообщения опубликовали операторы Augstprieguma tikls (AST) в Латвии и Elering в Эстонии. Но они используют более мягкие формулировки. В частности, в сообщении Elering речь идет об «усилении мер по балансировке балтийской электросистемы» и «снижении зависимости» от резервов в России, а не полном отказе от них.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных