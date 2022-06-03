Прибалтика пытается досрочно выключить электричество из России

Операторы электросетей Литвы, Латвии и Эстонии решили отказаться от произведенной в России электроэнергии для балансирования своих энергосистем. Об этом 2 июня сообщил литовский оператор Litgrid. В релизе отмечается, что операторы с 1 июня «поддерживают баланс в системе общими усилиями самостоятельно». «Балансируя систему, т. е. обеспечивая баланс между производством и потреблением электроэнергии, операторы намерены использовать только резервные мощности стран Балтии, северных стран (Скандинавии. – «Ведомости») и Польши», – говорится в сообщении.