Помощники предпринимателей: онлайн-платежи, переводы, QR-коды

Банковские сервисы зачастую слепо автоматизируют процессы, продолжает Артюхов: они ставят процесс на поток ради скорости, а не качества. При этом служба поддержки отвечает долго и далеко не всегда разбирается в массовых платежах, например, самозанятым, добавляет он. «Если вы ИП или небольшое предприятие, такие сервисы могут не подойти просто потому, что они не смогут провести вас по всем ключевым вопросам, не помогут разобраться в специфике процессов. Новые функции в отношении платежей физическим лицам и исполнителям могут не появляться годами», – объясняет эксперт.