Помощники предпринимателей: онлайн-платежи, переводы, QR-коды

Помощники предпринимателей: онлайн-платежи, переводы, QR-кодыРассказываем, как подобрать подходящее решение
Цифровые сервисы позволяют запустить бизнес практически полностью в режиме онлайн: создать сайт, не имея навыков веб-дизайна и разработки, управлять проектами с помощью таск-менеджеров, руководить командой по видеоконференцсвязи, оплачивать налоги через мобильное приложение.
Однако после начала специальной военной операции в Украине многие иностранные компании ушли из России, и их решения оказались недоступны. Это затронуло работу как большого бизнеса, осуществляющего закупки цифровых решений на сотни миллиардов рублей ежегодно, так и представителей малого и среднего бизнеса. В связи с этим предприниматели были вынуждены искать отечественные аналоги для большинства используемых сервисов.
По результатам исследования, проведенного международной аналитической компанией Ipsos в России («Ведомости» ознакомились с отчетом), 22% опрошенных компаний в апреле перешли на отечественное ПО. Причем доля таких представителей в малом бизнесе оказалась выше, чем в среднем по рынку и составила 25%. О планах перейти на отечественные решения заявили 19% опрошенных представителей среднего бизнеса и 36% малого.
Индивидуальные особенности
По оценкам ЦБ, доля безналичных платежей в России уже в 2020 г. достигла рекордных 70%, а в 2021 г. выросла до 73%. Сейчас под влиянием кризиса и санкций ландшафт платежного рынка изменился, часть сервисов стала недоступна, и это напрямую влияет на бизнес, принимающий платежи онлайн, отмечает руководитель «Тинькофф Кассы» Сергей Хромов.
Платежные решения нужны как для взаиморасчетов с партнерами, так и для приема клиентских платежей. С российского рынка ушли сервисы Apple Pay и Google Pay, которые помогали обеспечивать высокую платежную конверсию и удобство которых клиенты очень ценили, напоминает Хромов. Конверсия напрямую влияет на обороты бизнеса: каждый непрошедший платеж ‒ это недополученная прибыль, добавляет он. Это означает, что чем проще и понятнее будут решения, пришедшие на замену Apple Pay и Google Pay, тем выше будет конверсия, и, следовательно, – больше выручка бизнеса.
Проблемы банальны: предприниматель хочет, чтобы его задача была решена с индивидуальным подходом, объясняет гендиректор компании «Самозанятые.рф» Дмитрий Артюхов. «Так как все платформы предлагают примерно одинаковые решения, предпочтение отдают тем, у которых развита клиентоориентированность и поддержка», – говорит он.
Важно, чтобы платежное решение было просто настроить и интегрировать в свои системы, добавляет руководитель департамента разработки и развития расчетных продуктов корпоративного бизнеса Альфа-Банка Ирина Пономарева. Для многих, например, для сайтов платформенной занятости и подбора профессиональных услуг, в частности Profi.ru и YouDo, важно иметь возможность расплачиваться с исполнителями прямо в сервисе, не заходя в личный кабинет платежной системы, добавляет Артюхов.
На что обращать внимание
При выборе продукта стоит исходить из непосредственных задач бизнеса и доступного функционала. Также можно запросить доступ к демо-версии – так можно сформировать всестороннее представление о нем, советует руководитель «Самозанятые.рф». Следует посмотреть на сертификацию по PCI DSS (стандарт безопасности данных индустрии платежных карт), если ваша компания работает с карточными данными подрядчика, и если с персональными данными – то на соответствие ФЗ-152 «О персональных данных». В числе других критериев: стоимость, наличие технического сопровождения, надежность поставщика, стабильность технического решения, скорость интеграции.
Банковские сервисы зачастую слепо автоматизируют процессы, продолжает Артюхов: они ставят процесс на поток ради скорости, а не качества. При этом служба поддержки отвечает долго и далеко не всегда разбирается в массовых платежах, например, самозанятым, добавляет он. «Если вы ИП или небольшое предприятие, такие сервисы могут не подойти просто потому, что они не смогут провести вас по всем ключевым вопросам, не помогут разобраться в специфике процессов. Новые функции в отношении платежей физическим лицам и исполнителям могут не появляться годами», – объясняет эксперт.
Традиционные решения сильно уступают инновационным технологиям в части удобства клиентского пути, соглашается Ирина Пономарева. «Люди не готовы заполнять платежные поручения руками, когда можно нажать одну кнопку «оплатить» и все необходимые поля заполнятся автоматически, остается только проверить корректность заполнения. Новые технологии (например, API) позволяют клиенту минимально участвовать в процессе интеграции», – объясняет она.
Работать с большим количеством самозанятых через традиционного игрока очень трудно, подтверждают опрошенные «Ведомостями» эксперты. Компании надо контролировать множество процессов, нужен штат бухгалтеров и hr-менеджеров, чтобы они следили за документами, проверками, лимитами. В связи с этим появляются риски штрафов и проверок со стороны ФНС. Происходит это потому, что самозанятые – не приоритетная категория для банков, они не следят за нововведениями на рынке, объясняет Артюхов.
При выборе платежных решений также важно обратить внимание на несколько параметров, объясняет руководитель отдела продаж Банка 131 Наталья Орлова:
Целевую аудиторию своего бизнеса;
Методы приема платежей (электронные кошельки или интернет-банкинг);
Разницу в вариантах расчетов с бизнесом и график выплат (ежедневно, раз в неделю, раз в месяц и т.д.);
Приемлемый диапазон платежных комиссий;
Дополнительные услуги: методы расчетов, личный кабинет, кредитование, рассрочку при оплате, интеграцию под ФЗ-54 (возможность автоматически получать фискальные чеки).
Как подобрать подходящие инструменты
Приоритетные сервисы для онлайн-платежей могут отличаться в зависимости от типа и размера бизнеса. Стоит обращать внимание не только на удобство и скорость подключения решений, но и на другие параметры, в том числе на возможность подключения онлайн, адаптивность решений под разные движки сайтов и доступные финансовые инструменты, говорит Орлова:
Малый бизнес
Подойдут автоматизированные платежные решения, которые позволяют быстро начать принимать деньги, считает Орлова. Для этого стоит выбирать провайдера, у которого есть онлайн-подключение (без посещения офиса) и шаблоны готовых платежных инструментов под разные движки сайтов.
Бизнес в соцсетях
Решением могут быть платежные ссылки, кнопки или QR-коды, которые можно отправить клиенту в мессенджер или по почте. Такие опции доступны всем участникам СБП, напоминает представитель банка. Широкие возможности для ведения бизнеса в соцсетях открыло недавнее обновление Telegram: в мессенджере появились новые функции платежных ботов, и возможность использовать в них JavaScript, – напоминает Орлова. Теперь прямо в интерфейсе Telegram можно открывать сайты и мини-приложения. Эти инструменты помогут самым разным сервисам – от интернет-магазинов до игр. Функционал ботов после обновления позволяет создать витрину с товарами и добавить службу доставки.
Маркетплейсы
Им необходимо разделять платеж между получателями. В финтех среде это называют «сплит» – когда покупатель оплатил товар или услугу, после чего эта сумма автоматически делится на комиссию маркетплейса и деньги продавца. Когда бизнесу нужно не только принять платеж, но и выплатить кешбэк и провести выплату по акции, гораздо удобнее делать это в одном окне.
В случае, если бизнесу нужно кастомное решение, предпринимателю лучше пообщаться с провайдером лично и подготовить бриф, на основе которого будет составлено предложение, заключает Орлова.
Востребованные технологии
Сейчас среди онлайн-сервисов наиболее востребована интеграция по API, знают опрошенные эксперты. Это удобный и быстрый способ, который при этом не требует наличия собственной разработки. Также многих предпринимателей интересует интеграция со сторонними приложениями: например, для работы с самозанятыми это подключение к «Моему налогу» (приложение ФНС), добавляет Артюхов. Большие перспективы у технологии Системы быстрых платежей (СБП), в частности, у сервисов оплаты по QR-коду, а также у технологии распределенных реестров (блокчейна), считает Пономарева. «В целом, заказчики не ищут одно отдельное решение. Все ищут комплекс, который закроет максимальное количество вопросов», – заключает Артюхов.
Помимо внутренних банковских разработок, на российском рынке есть большое количество стартапов, чьи технологии решают точечные задачи. Вот несколько примеров платежных решений, которые могут пригодиться предпринимателю:
«Бизнес-профиль»
Разработчик: «Сбер»
Позволяет принимать платежи за оплату товаров и услуги онлайн в соответствии с 54-ФЗ через сервис «ЮKassa». Подключение к ней бесплатное, комиссия в размере 2,8-8% только за транзакции, которые прошли успешно. Также дает возможность отправлять реквизиты партнерам и общаться с клиентами через встроенную форму обратной связи.
Qiwi Business
Разработчик: Qiwi
Позволяет принимать платежи через сайт и мобильное приложение, проводить прямые выплаты любому количеству физических лиц: на банковские карты, баланс телефона или наличными. Для удобного управления выплатами есть личный кабинет, отправка реестров или API.
Tinkoff Pay
Разработчик: Тинькофф банк
Позволяет клиентам банка оплачивать покупки прямо в приложении. Это снижает вероятность ошибок при проведении платежа, а также упрощает сам процесс для клиентов банка: вводить данные карт вручную не требуется. Позволяет создавать платежные ссылки в личном кабинете и отправлять ее клиентам.
СБП
Разработчик: ЦБ
Позволяет совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно. Комиссии за такие переводы низки или вовсе отсутствуют. К системе уже подключены более 200 банков, включая крупнейшие. СБП позволяет оплачивать покупки по QR-коду и получать выплаты от организаций. В СБП комиссия для бизнеса составляет до 0,4% или до 0,7% (ее размер зависит от типа бизнеса). Например, для товаров повседневного спроса, комиссия составляет 0,4% от суммы покупки. С 1 июля 2021 г. по 1 июля 2022 г. предприятиям малого и среднего бизнеса компенсируются затраты на банковские комиссии за прием оплат с помощью СБП.