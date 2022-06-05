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ЕС начал изучать возможность запрета поставок российского газа

Но ограничения смогут ввести не раньше 2024–2025 гг., считают аналитики
Николай Николаев
ЕС начал изучать возможность запрета поставок российского газа / Андрей Гордеев / Ведомости

В седьмой пакет антироссийских санкций ЕС могут включить запрет на поставки российского газа, заявил вечером 4 июня замглавы МИД Польши Павел Яблоньский. «Санкции должны быть еще жестче в контексте газа, который Россия еще может продавать», – цитирует его «РИА Новости».

Газ остается одним из последних возможных направлений для расширения европейских санкций. Предыдущий, шестой пакет санкций, включавший частичное эмбарго на нефть, ЕС согласовывал более месяца и принял с исключениями и оговорками лишь на прошлой неделе из-за позиции Венгрии, сильно зависимой от поставок из России. Нефтяное эмбарго в итоге включило в себя лишь поставки морем и будет введено к концу года. Отказ европейских стран от импорта газа из РФ может оказаться еще более сложным из-за отсутствия альтернативы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных