ЕС начал изучать возможность запрета поставок российского газа

Газ остается одним из последних возможных направлений для расширения европейских санкций. Предыдущий, шестой пакет санкций, включавший частичное эмбарго на нефть, ЕС согласовывал более месяца и принял с исключениями и оговорками лишь на прошлой неделе из-за позиции Венгрии, сильно зависимой от поставок из России. Нефтяное эмбарго в итоге включило в себя лишь поставки морем и будет введено к концу года. Отказ европейских стран от импорта газа из РФ может оказаться еще более сложным из-за отсутствия альтернативы.