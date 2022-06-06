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В России могут ввести маркировку безникотиновых жидкостей для вейпов

Такая мера позволит снизить уровень контрафактной продукции
Маргарита Соболь
Доля безникотиновых жидкостей составляет не более 5% / Luther.M.E. Bottrill / Unsplash

Союз предприятий индустрии никотиносодержащих изделий (СПИНИ, его членами являются 40 компаний и индивидуальных предпринимателей) обратился в Минпромторг с предложением включить в эксперимент по маркировке безникотиновые жидкости для вейпов. Об этом сообщил представитель СПИНИ. В Минпромторге подтвердили получение обращения, сообщив, что эта инициатива была поддержана бизнесом на заседании проектно-экспертной группы.

Эксперимент по маркировке электронных сигарет и использующихся в них никотиносодержащих жидкостей начался 1 февраля этого года, он продлится ровно год. После чего маркировка может стать обязательной для отрасли. Пока игроки данного рынка не спешат участвовать в этом эксперименте, так как опасаются проверок налоговиков, объясняет директор СПИНИ Дмитрий Владимиров. По его словам, включение в эксперимент безникотиновых жидкостей позволит обкатать технологию на неподакцизных товарах, а это ускорит присоединение к нему многих добросовестных производителей. Введение системы маркировки может помочь и обелению сегмента безникотиновых жидкостей, как это уже произошло с табачной отраслью, добавляет представитель Минпромторга. Он также ссылается на отраслевых экспертов, которые на заседании проектно-экспертной группы заявили, что потери бюджета только от неуплаты акциза в категории электронных систем доставки никотина (ЭСДН) на основе никотиносодержащих жидкостей в 2021 г. могли составить более 28,5 млрд руб. Представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, является оператором системы маркировки в России и принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому) поддержал предложение. Он напоминает, что с 2019 г. удалось добиться снижения нелегального оборота табака в 1,5 раза, а собираемость акцизных налогов выросла на 77 млрд руб. в первом полугодии 2021 г. Всего же было закрыто 26 нелегальных фабрик, появилось 18 новых производств, говорит представитель ЦРПТ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных