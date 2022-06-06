В России могут ввести маркировку безникотиновых жидкостей для вейпов

Эксперимент по маркировке электронных сигарет и использующихся в них никотиносодержащих жидкостей начался 1 февраля этого года, он продлится ровно год. После чего маркировка может стать обязательной для отрасли. Пока игроки данного рынка не спешат участвовать в этом эксперименте, так как опасаются проверок налоговиков, объясняет директор СПИНИ Дмитрий Владимиров. По его словам, включение в эксперимент безникотиновых жидкостей позволит обкатать технологию на неподакцизных товарах, а это ускорит присоединение к нему многих добросовестных производителей. Введение системы маркировки может помочь и обелению сегмента безникотиновых жидкостей, как это уже произошло с табачной отраслью, добавляет представитель Минпромторга. Он также ссылается на отраслевых экспертов, которые на заседании проектно-экспертной группы заявили, что потери бюджета только от неуплаты акциза в категории электронных систем доставки никотина (ЭСДН) на основе никотиносодержащих жидкостей в 2021 г. могли составить более 28,5 млрд руб. Представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, является оператором системы маркировки в России и принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, госкорпорации «Ростех» и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому) поддержал предложение. Он напоминает, что с 2019 г. удалось добиться снижения нелегального оборота табака в 1,5 раза, а собираемость акцизных налогов выросла на 77 млрд руб. в первом полугодии 2021 г. Всего же было закрыто 26 нелегальных фабрик, появилось 18 новых производств, говорит представитель ЦРПТ.