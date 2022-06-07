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«Норникель» инвестирует порядка $4,5 млрд в экопроекты в Норильске

Инвестиции могут окупиться в случае актуальности ESG-повестки, считают эксперты
Василий Милькин
В прошлом году «Норникель« уже потратил значительные средства на экологию / Андрей Гордеев / Ведомости

ГМК «Норникель» Владимира Потанина инвестирует до 2025 г. включительно 273,8 млрд руб. (около $4,5 млрд по текущему курсу) в рамках программы модернизации своих производств в Норильске для снижения воздействия на окружающую среду. Это следует из обновленного комплексного плана мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Документ, подлинность которого «Ведомостям» подтвердили в аппарате профильного вице-премьера Виктории Абрамченко, опубликовал Telegram-канал «Зеленый змий».

Программа предусматривает сокращение эмиссии диоксида серы (SO) в 2024 г. на 895 600 т к уровню 2017 г. до 968 300 т в год за счет снижения выбросов Надеждинского металлургического завода. На эти цели компания потратит 98,5 млрд руб. К 2025 г. также должен быть завершен проект по снижению выбросов Медного завода Заполярного филиала «Норникеля», на это потребуется еще 175,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных