«Норникель» инвестирует порядка $4,5 млрд в экопроекты в Норильске

«Норникель» инвестирует порядка $4,5 млрд в экопроекты в НорильскеИнвестиции могут окупиться в случае актуальности ESG-повестки, считают эксперты
ГМК «Норникель» Владимира Потанина инвестирует до 2025 г. включительно 273,8 млрд руб. (около $4,5 млрд по текущему курсу) в рамках программы модернизации своих производств в Норильске для снижения воздействия на окружающую среду. Это следует из обновленного комплексного плана мероприятий по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Документ, подлинность которого «Ведомостям» подтвердили в аппарате профильного вице-премьера Виктории Абрамченко, опубликовал Telegram-канал «Зеленый змий».
Программа предусматривает сокращение эмиссии диоксида серы (SO) в 2024 г. на 895 600 т к уровню 2017 г. до 968 300 т в год за счет снижения выбросов Надеждинского металлургического завода. На эти цели компания потратит 98,5 млрд руб. К 2025 г. также должен быть завершен проект по снижению выбросов Медного завода Заполярного филиала «Норникеля», на это потребуется еще 175,3 млрд руб.