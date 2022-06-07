«Норникель» инвестирует порядка $4,5 млрд в экопроекты в Норильске

Программа предусматривает сокращение эмиссии диоксида серы (SO) в 2024 г. на 895 600 т к уровню 2017 г. до 968 300 т в год за счет снижения выбросов Надеждинского металлургического завода. На эти цели компания потратит 98,5 млрд руб. К 2025 г. также должен быть завершен проект по снижению выбросов Медного завода Заполярного филиала «Норникеля», на это потребуется еще 175,3 млрд руб.