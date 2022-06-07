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Металлурги просят отменить акциз на жидкую сталь

Но Минфин не готов сокращать доходы бюджета
Николай Николаев
Спрос на российскую сталь есть в Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке / Андрей Гордеев / Ведомости

Минпромторг и Минфин рассматривают возможность отмены акциза на жидкую сталь, заявил 7 июня журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Мы договорились, что до конца месяца проведем детальный мониторинг, в том числе по движению денежных средств самих предприятий, чтобы понять, насколько это срочная мера для принятия оперативного решения», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). В пресс-службе Минфина уточнили «Ведомостям», что корректировки налогового режима для металлургов возможны по итогам работы в мае и июне. «По результатам этих месяцев будет получена объективная картина того, как на отрасль влияют такие факторы, как соотношение курса рубля к другим валютам, санкционные ограничения, увеличение логистических затрат для переориентации товара в Азию», – отметил представитель ведомства. При этом Минфин, по его словам, смягчение налоговой политики для металлургов не поддерживает: «Мы полагаем отмену акциза на жидкую сталь нецелесообразной, так как это долгосрочный источник финансирования расходов бюджета». Вместе с тем в Минфине признают, что за последние месяцы ситуация сильно изменилась (в частности, поменялись экспортные рынки сбыта российской продукции, выросли транспортные затраты) и «это невозможно игнорировать». «Эти вопросы требуют дополнительной проработки с целью их объективного учета в формуле акциза на жидкую сталь», – полагают в Минфине.

Из-за резкого роста цен на сталь в конце 2020 – начале 2021 г., связанного с повышенным спросом на металл после отмены коронавирусных ограничений, сверхприбыли российских металлургов, по оценке вице-премьера РФ Андрея Белоусова, составили свыше 100 млрд руб. в 2020 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных