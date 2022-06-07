Металлурги просят отменить акциз на жидкую сталь

Минпромторг и Минфин рассматривают возможность отмены акциза на жидкую сталь, заявил 7 июня журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Мы договорились, что до конца месяца проведем детальный мониторинг, в том числе по движению денежных средств самих предприятий, чтобы понять, насколько это срочная мера для принятия оперативного решения», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»). В пресс-службе Минфина уточнили «Ведомостям», что корректировки налогового режима для металлургов возможны по итогам работы в мае и июне. «По результатам этих месяцев будет получена объективная картина того, как на отрасль влияют такие факторы, как соотношение курса рубля к другим валютам, санкционные ограничения, увеличение логистических затрат для переориентации товара в Азию», – отметил представитель ведомства. При этом Минфин, по его словам, смягчение налоговой политики для металлургов не поддерживает: «Мы полагаем отмену акциза на жидкую сталь нецелесообразной, так как это долгосрочный источник финансирования расходов бюджета». Вместе с тем в Минфине признают, что за последние месяцы ситуация сильно изменилась (в частности, поменялись экспортные рынки сбыта российской продукции, выросли транспортные затраты) и «это невозможно игнорировать». «Эти вопросы требуют дополнительной проработки с целью их объективного учета в формуле акциза на жидкую сталь», – полагают в Минфине.