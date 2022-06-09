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США могут потратить $4,3 млрд на импортозамещение российского урана

Но это невозможно ранее 2026 года, считают эксперты
Матвей Катков
Природный уран после добычи поступает на рынки в виде закиси-окиси урана (U3O8) / Сергей Бобылев / ТАСС

Администрация президента США Джозефа Байдена лоббирует в конгрессе план стоимостью $4,3 млрд по закупке обогащенного урана на внутреннем рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство подчеркивает, что инициатива призвана «стимулировать отказ от импорта российского топлива для ядерных реакторов». По его данным, сотрудники минэнерго США провели встречу с ключевыми членами конгресса, на которой «подчеркнули срочную необходимость» выделения такого финансирования. «Любое прерывание поставок обогащенного российского урана может привести к сбоям в работе коммерческих ядерных реакторов», – цитирует агентство собеседника в администрации Байдена.

В США сегодня занимается обогащением урана для коммерческого использования лишь одно предприятие в Нью-Мексико, но и оно принадлежит европейскому консорциуму Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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