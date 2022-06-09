США могут потратить $4,3 млрд на импортозамещение российского урана

Администрация президента США Джозефа Байдена лоббирует в конгрессе план стоимостью $4,3 млрд по закупке обогащенного урана на внутреннем рынке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Агентство подчеркивает, что инициатива призвана «стимулировать отказ от импорта российского топлива для ядерных реакторов». По его данным, сотрудники минэнерго США провели встречу с ключевыми членами конгресса, на которой «подчеркнули срочную необходимость» выделения такого финансирования. «Любое прерывание поставок обогащенного российского урана может привести к сбоям в работе коммерческих ядерных реакторов», – цитирует агентство собеседника в администрации Байдена.