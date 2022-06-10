Экспорт российских удобрений за пять месяцев рухнул на 24%В мае объемы начали восстанавливаться благодаря переориентации с ЕС на другие рынки
Экспортные поставки удобрений в январе – мае 2022 г. снизились на 24% до 12,5 млн т к аналогичному периоду 2021 г., сообщил 9 июня «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой РЖД.
Сильнее всего за пять месяцев сократился экспорт через погранпереходы – почти на 48% до 3,9 млн т, экспорт через порты снизился на 5% до 8,6 млн т.
На снижение экспортных перевозок удобрений, которые транспортируются по железной дороге, косвенно указывают также данные по погрузке на сети РЖД, с которыми ознакомились «Ведомости». Так, в январе – мае погрузка удобрений в целом снизилась на 6,4% до 25,6 млн т. Наибольшее влияние на итоги пяти месяцев оказал апрель, за этот месяц погрузка удобрений просела на 13% к апрелю 2021 г. и на столько же – к марту текущего года, составив 4,6 млн т.
Институт проблем естественных монополий также ранее фиксировал существенное снижение отгрузок на внешний рынок удобрений из РФ в апреле: на 40,8% к апрелю 2021 г., снижение экспорта за январь – апрель составило 19,3%.