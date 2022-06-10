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Экспорт российских удобрений за пять месяцев рухнул на 24%

В мае объемы начали восстанавливаться благодаря переориентации с ЕС на другие рынки
Василий Милькин
Денис Абрамов / Ведомости

Экспортные поставки удобрений в январе – мае 2022 г. снизились на 24% до 12,5 млн т к аналогичному периоду 2021 г., сообщил 9 июня «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой РЖД.

Сильнее всего за пять месяцев сократился экспорт через погранпереходы – почти на 48% до 3,9 млн т, экспорт через порты снизился на 5% до 8,6 млн т.

На снижение экспортных перевозок удобрений, которые транспортируются по железной дороге, косвенно указывают также данные по погрузке на сети РЖД, с которыми ознакомились «Ведомости». Так, в январе – мае погрузка удобрений в целом снизилась на 6,4% до 25,6 млн т. Наибольшее влияние на итоги пяти месяцев оказал апрель, за этот месяц погрузка удобрений просела на 13% к апрелю 2021 г. и на столько же – к марту текущего года, составив 4,6 млн т.

Институт проблем естественных монополий также ранее фиксировал существенное снижение отгрузок на внешний рынок удобрений из РФ в апреле: на 40,8% к апрелю 2021 г., снижение экспорта за январь – апрель составило 19,3%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных