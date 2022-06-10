Экспорт российских удобрений за пять месяцев рухнул на 24%

На снижение экспортных перевозок удобрений, которые транспортируются по железной дороге, косвенно указывают также данные по погрузке на сети РЖД, с которыми ознакомились «Ведомости». Так, в январе – мае погрузка удобрений в целом снизилась на 6,4% до 25,6 млн т. Наибольшее влияние на итоги пяти месяцев оказал апрель, за этот месяц погрузка удобрений просела на 13% к апрелю 2021 г. и на столько же – к марту текущего года, составив 4,6 млн т.