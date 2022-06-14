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Цены на сталь в России упали на 40% на фоне слабеющего спроса и дорогого рубля

Металлурги ожидают летом 2022 г. убытков и низкой загрузки мощностей
Николай Николаев
Цены на металлургическую продукцию вплоть до начала июня для потребителей в России оставались выше, чем при экспорте / Евгений Разумный / Ведомости

Цены на сталь и стальной прокат в России к концу мая вплотную приблизились к уровню экспортного паритета, т. е. снизились и сравнялись со стоимостью на ведущих торговых площадках за рубежом. Это произошло за счет укрепления рубля к доллару, снижения спроса на металл и усиления конкуренции на внутреннем рынке на фоне закрытия для российских металлургов рынка ЕС из-за санкций.

Горячекатаный прокат в России с января по начало июня подешевел на 40% до 46 272 руб./т, арматура – на 41% до 41 163 руб./т, следует из данных агентства «Русмет». В январе средняя цена горячекатаного рулона в РФ составляла порядка 77 000 руб./т, а январские котировки на Лондонской бирже металлов (LME) на базисе FOB в Китае были на 35% ниже: $749/т, или порядка 55 700 руб./т по тогдашнему курсу. Аналогичная ситуация складывалась и в сегменте арматурного проката, который в январе в России стоил около 70 000 руб./т, а на базисе FOB в Турции – на 26% ниже: $712/т, или порядка 55 500 руб./т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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