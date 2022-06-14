Цены на сталь в России упали на 40% на фоне слабеющего спроса и дорогого рубля

Горячекатаный прокат в России с января по начало июня подешевел на 40% до 46 272 руб./т, арматура – на 41% до 41 163 руб./т, следует из данных агентства «Русмет». В январе средняя цена горячекатаного рулона в РФ составляла порядка 77 000 руб./т, а январские котировки на Лондонской бирже металлов (LME) на базисе FOB в Китае были на 35% ниже: $749/т, или порядка 55 700 руб./т по тогдашнему курсу. Аналогичная ситуация складывалась и в сегменте арматурного проката, который в январе в России стоил около 70 000 руб./т, а на базисе FOB в Турции – на 26% ниже: $712/т, или порядка 55 500 руб./т.