ОПЕК ожидает усиления неопределенности на рынке нефти в конце года

ОПЕК прогнозирует усиление неопределенности на рынке нефти в IV квартале 2022 г. из-за рисков пандемии коронавируса, а также после начала отопительного сезона в Северном полушарии на фоне эмбарго ЕС на импорт российской нефти и плана по снижению импорта газа из России. Об этом говорится в опубликованном 14 июня ежемесячном докладе организации. ОПЕК также указывает, что неопределенность в мировой экономике, в том числе на рынке нефти, также связана с продолжающимся ростом инфляции и ужесточением денежно-кредитной политики центробанками ведущих государств.