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ОПЕК ожидает усиления неопределенности на рынке нефти в конце года

Основным фактором являются поставки российской нефти, говорят эксперты
Василий Милькин
Импорт российской нефти остается привлекательным / Евгений Разумный / Ведомости

ОПЕК прогнозирует усиление неопределенности на рынке нефти в IV квартале 2022 г. из-за рисков пандемии коронавируса, а также после начала отопительного сезона в Северном полушарии на фоне эмбарго ЕС на импорт российской нефти и плана по снижению импорта газа из России. Об этом говорится в опубликованном 14 июня ежемесячном докладе организации. ОПЕК также указывает, что неопределенность в мировой экономике, в том числе на рынке нефти, также связана с продолжающимся ростом инфляции и ужесточением денежно-кредитной политики центробанками ведущих государств.

Организация при этом сохранила прогноз по спросу на нефть в мире на уровне 53,8 млн баррелей в сутки (б/с), что на 1,6 млн б/с выше уровня 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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