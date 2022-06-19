Грузопоток на Севморпути может не достигнуть 80 млн т к 2024 году

План перевозить к 2024 г. по СМП 80 млн т в год зафиксирован в ряде стратегических документов правительства, в том числе в федеральном проекте «Развитие Севморпути», а также в майском указе президента Владимира Путина от 2019 г. Показатель в 80 млн т в 2024 г. – это целевой сценарий в презентации «Росатома». По этому варианту в 2030 г. он достигнет 150 млн т, в 2035 г. – 220 млн т.