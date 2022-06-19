Грузопоток на Севморпути может не достигнуть 80 млн т к 2024 году

Грузопоток на Севморпути может не достигнуть 80 млн т к 2024 годуНаиболее вероятна сдвижка планов по СПГ, углю, транзиту грузов, прогнозируют эксперты
Грузопоток на Северном морском пути (СМП) к 2024 г. может составить лишь 57 млн т, следует из презентации заместителя гендиректора – главы дирекции СМП «Росатома» Вячеслава Рукши (есть у «Ведомостей»). Такое развитие событий предусматривает рисковый сценарий. Отклонение объема грузопотока СМП от целевых значений в нем начинается уже с 2023 г. По рисковому сценарию в 2030 г. перевозки достигнут 131 млн т, в 2035 г. – 162 млн т.
План перевозить к 2024 г. по СМП 80 млн т в год зафиксирован в ряде стратегических документов правительства, в том числе в федеральном проекте «Развитие Севморпути», а также в майском указе президента Владимира Путина от 2019 г. Показатель в 80 млн т в 2024 г. – это целевой сценарий в презентации «Росатома». По этому варианту в 2030 г. он достигнет 150 млн т, в 2035 г. – 220 млн т.