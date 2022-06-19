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Грузопоток на Севморпути может не достигнуть 80 млн т к 2024 году

Наиболее вероятна сдвижка планов по СПГ, углю, транзиту грузов, прогнозируют эксперты
Александр Волобуев Ксения Потаева
Для роста перевозок по Севморпути потребуются атомные ледоколы (на фото слева — «50 лет Победы»), суда-газовозы (на фото справа — «Кристоф де Маржери») и нефтяные танкеры повышенного ледового класса / Александр Рюмин / ТАСС

Грузопоток на Северном морском пути (СМП) к 2024 г. может составить лишь 57 млн т, следует из презентации заместителя гендиректора – главы дирекции СМП «Росатома» Вячеслава Рукши (есть у «Ведомостей»). Такое развитие событий предусматривает рисковый сценарий. Отклонение объема грузопотока СМП от целевых значений в нем начинается уже с 2023 г. По рисковому сценарию в 2030 г. перевозки достигнут 131 млн т, в 2035 г. – 162 млн т.

План перевозить к 2024 г. по СМП 80 млн т в год зафиксирован в ряде стратегических документов правительства, в том числе в федеральном проекте «Развитие Севморпути», а также в майском указе президента Владимира Путина от 2019 г. Показатель в 80 млн т в 2024 г. – это целевой сценарий в презентации «Росатома». По этому варианту в 2030 г. он достигнет 150 млн т, в 2035 г. – 220 млн т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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