Цены на уголь в Азии достигли исторического рекорда

Цены на уголь в Азии достигли исторического рекордаКотировки растут на фоне усиления спроса на уголь в ЕС из-за санкций и высоких цен на газ
Спотовая цена 1 т энергетического угля в австралийском порту Ньюкасл (FOB Ньюкасл) впервые превысила $400. Она достигла $402,5/т на фоне жаркой погоды и дефицита топлива в Европе. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании IHS Markit, которые приводит Bloomberg. Котировки FOB Ньюкасл – эталон для определения цены на энергоуголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В Европе партия угля из Австралии с доставкой в июле была продана 24 июня по цене $421/т, что является рекордом для европейского рынка, указывают источники Bloomberg в трейдинговых компаниях. По данным биржи ICE, стоимость июльских фьючерсов на австралийский уголь (FOB Ньюкасл) 31 мая достигала $410/т.
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