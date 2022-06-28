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Цены на уголь в Азии достигли исторического рекорда

Котировки растут на фоне усиления спроса на уголь в ЕС из-за санкций и высоких цен на газ
Василий Милькин
Рост цен на уголь в Азии отражает риски временного дефицита, с которыми сопряжено эмбарго на российский уголь со стороны ЕС / Aly Song / Reuters

Спотовая цена 1 т энергетического угля в австралийском порту Ньюкасл (FOB Ньюкасл) впервые превысила $400. Она достигла $402,5/т на фоне жаркой погоды и дефицита топлива в Европе. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании IHS Markit, которые приводит Bloomberg. Котировки FOB Ньюкасл – эталон для определения цены на энергоуголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В Европе партия угля из Австралии с доставкой в июле была продана 24 июня по цене $421/т, что является рекордом для европейского рынка, указывают источники Bloomberg в трейдинговых компаниях. По данным биржи ICE, стоимость июльских фьючерсов на австралийский уголь (FOB Ньюкасл) 31 мая достигала $410/т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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