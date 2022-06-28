Цены на уголь в Азии достигли исторического рекорда

Спотовая цена 1 т энергетического угля в австралийском порту Ньюкасл (FOB Ньюкасл) впервые превысила $400. Она достигла $402,5/т на фоне жаркой погоды и дефицита топлива в Европе. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании IHS Markit, которые приводит Bloomberg. Котировки FOB Ньюкасл – эталон для определения цены на энергоуголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе.