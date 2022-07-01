«Опора России» просит отложить принятие закона о реестре пивоваров

«Опора России» просит отложить принятие закона о реестре пивоваровОн грозит разорением небольшим компаниям, считают в организации
Общественная организация «Опора России» (ОР) отправила письмо начальнику государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой с просьбой отложить принятие законопроекта о реестре пивоваров из-за его существенного регулирующего воздействия на отрасль. Копия документа есть у «Ведомостей». Запрос в пресс-службу Госдумы остался без ответа, но, судя по номеру входящего сообщения на письме, в аппарате нижней палаты это письмо получили. В ОР подлинность письма подтвердили.
Законопроект, предусматривающий введение реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, был принят в первом чтении еще в марте 2021 г. Он предполагает создание реестра в разрешительном порядке (а не в заявительном, как это было раньше). Он также снижает порог мощности предприятий, которые обязаны устанавливать счетчики учета, автоматически направляющие данные об объеме продукции в Росалкогольрегулирование (РАР), с 300 000 до 100 000 дал в год. То есть речь идет о совсем небольших пивоварнях, говорили ранее эксперты.