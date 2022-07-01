«Опора России» просит отложить принятие закона о реестре пивоваров

Законопроект, предусматривающий введение реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, был принят в первом чтении еще в марте 2021 г. Он предполагает создание реестра в разрешительном порядке (а не в заявительном, как это было раньше). Он также снижает порог мощности предприятий, которые обязаны устанавливать счетчики учета, автоматически направляющие данные об объеме продукции в Росалкогольрегулирование (РАР), с 300 000 до 100 000 дал в год. То есть речь идет о совсем небольших пивоварнях, говорили ранее эксперты.