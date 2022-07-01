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«Опора России» просит отложить принятие закона о реестре пивоваров

Он грозит разорением небольшим компаниям, считают в организации
Маргарита Соболь
Неучтенное пиво очень сложно выявить и изъять из оборота / Unsplash

Общественная организация «Опора России» (ОР) отправила письмо начальнику государственно-правового управления президента РФ Ларисе Брычевой с просьбой отложить принятие законопроекта о реестре пивоваров из-за его существенного регулирующего воздействия на отрасль. Копия документа есть у «Ведомостей». Запрос в пресс-службу Госдумы остался без ответа, но, судя по номеру входящего сообщения на письме, в аппарате нижней палаты это письмо получили. В ОР подлинность письма подтвердили.

Законопроект, предусматривающий введение реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, был принят в первом чтении еще в марте 2021 г. Он предполагает создание реестра в разрешительном порядке (а не в заявительном, как это было раньше). Он также снижает порог мощности предприятий, которые обязаны устанавливать счетчики учета, автоматически направляющие данные об объеме продукции в Росалкогольрегулирование (РАР), с 300 000 до 100 000 дал в год. То есть речь идет о совсем небольших пивоварнях, говорили ранее эксперты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных