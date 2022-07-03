Производители удобрений в России готовятся увеличить цены на 19%Эксперты не ждут агрессивной конкуренции на внутреннем рынке на фоне сильного рубля и проблем с экспортом
Производители минудобрений начали поднимать цены на свою продукцию. «Еврохим», «Уралхим», «Акрон» и кемеровский «Азот» (входит в группу «Азот») привели свои прайс-листы в соответствие с рекомендациями ФАС. Это следует из их обновленных торгово-сбытовых политик, которые изучили «Ведомости».
Максимальные цены на селитру вырастут почти на 10% с 1 сентября и еще на 8,6% с 1 декабря 2022 г. Предельная цена других удобрений (карбамид, аммофос, хлоркалий и сложные – NPK) для продажи на внутреннем рынке с 1 июня повысилась почти на 5%, с 1 сентября вырастет еще на 5%, а с 1 декабря – на 8,4% к предыдущему месяцу.
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