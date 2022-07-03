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Производители удобрений в России готовятся увеличить цены на 19%

Эксперты не ждут агрессивной конкуренции на внутреннем рынке на фоне сильного рубля и проблем с экспортом
Василий Милькин Александр Волобуев Маргарита Соболь
Влияние санкций ЕС сказывается на производителях удобрений уже сейчас / EuroChem

Производители минудобрений начали поднимать цены на свою продукцию. «Еврохим», «Уралхим», «Акрон» и кемеровский «Азот» (входит в группу «Азот») привели свои прайс-листы в соответствие с рекомендациями ФАС. Это следует из их обновленных торгово-сбытовых политик, которые изучили «Ведомости».

Максимальные цены на селитру вырастут почти на 10% с 1 сентября и еще на 8,6% с 1 декабря 2022 г. Предельная цена других удобрений (карбамид, аммофос, хлоркалий и сложные – NPK) для продажи на внутреннем рынке с 1 июня повысилась почти на 5%, с 1 сентября вырастет еще на 5%, а с 1 декабря – на 8,4% к предыдущему месяцу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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