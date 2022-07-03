Производители удобрений в России готовятся увеличить цены на 19%

Максимальные цены на селитру вырастут почти на 10% с 1 сентября и еще на 8,6% с 1 декабря 2022 г. Предельная цена других удобрений (карбамид, аммофос, хлоркалий и сложные – NPK) для продажи на внутреннем рынке с 1 июня повысилась почти на 5%, с 1 сентября вырастет еще на 5%, а с 1 декабря – на 8,4% к предыдущему месяцу.