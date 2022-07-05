Уход иностранных брендов одежды и обуви позволит заработать маркетплейсам

Уход крупнейших иностранных брендов одежды и обуви увеличит продажи маркетплейсов. За счет параллельного импорта продавцы этих сервисов смогут дополнительно увеличить выручку на сумму, сопоставимую с оборотом офлайн-магазинов 20 остановивших работу в России сетей за 2021 г., т. е. почти на 100 млрд руб., подсчитал оператор национальной системы маркировки «Честный знак» – Центр развития перспективных технологий. Его аналитики в своем исследовании брали в расчет продажи 20 крупнейших по выручке компаний за прошлый год – Adidas, Puma, Zara, H&M, Massimo Dutti, Christian Dior, IKEA, Uniqlo и проч. 10 обувных сетей, которые заявили о заморозке работы в нашей стране, за прошлый год продали товаров на 51,2 млрд руб., а 10 ритейлеров, занимавшихся реализацией продукции легкой промышленности, – на 48,1 млрд руб. Всего, по оценке консалтинговой компании Knight Frank, из 160 международных брендов, остановивших продажи в России после начала спецоперации на Украине, 21% приходится на бренды одежды. Представители «Честного знака» считают, что спрос на товары таких ритейлеров еще длительное время останется высоким.