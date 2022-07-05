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Уход иностранных брендов одежды и обуви позволит заработать маркетплейсам

Их продажи могут вырасти на 50–100 млрд рублей за счет параллельного импорта
Анна Киселева
Переток покупок из офлайна на интернет-площадки происходит с такой скоростью, что для маркетплейсов макроэкономические проблемы почти не заметны / Максим Стулов / Ведомости

Уход крупнейших иностранных брендов одежды и обуви увеличит продажи маркетплейсов. За счет параллельного импорта продавцы этих сервисов смогут дополнительно увеличить выручку на сумму, сопоставимую с оборотом офлайн-магазинов 20 остановивших работу в России сетей за 2021  г., т. е. почти на 100 млрд руб., подсчитал оператор национальной системы маркировки «Честный знак» – Центр развития перспективных технологий. Его аналитики в своем исследовании брали в расчет продажи 20 крупнейших по выручке компаний за прошлый год – Adidas, Puma, Zara, H&M, Massimo Dutti, Christian Dior, IKEA, Uniqlo и проч. 10 обувных сетей, которые заявили о заморозке работы в нашей стране, за прошлый год продали товаров на 51,2 млрд руб., а 10 ритейлеров, занимавшихся реализацией продукции легкой промышленности, – на 48,1 млрд руб. Всего, по оценке консалтинговой компании Knight Frank, из 160 международных брендов, остановивших продажи в России после начала спецоперации на Украине, 21% приходится на бренды одежды. Представители «Честного знака» считают, что спрос на товары таких ритейлеров еще длительное время останется высоким.

Главными выгодоприобретателями ухода иностранных компаний из России действительно станут мультикатегорийные маркетплейсы, согласны ​​гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров и партнер аналитической компании Data Insight Борис Овчинников. Их основное преимущество заключается в гибкости и способности работать одновременно с большим количеством продавцов, объясняет первый. Второй добавляет, что перечень продавцов и предлагаемых брендов на маркетплейсах сильно изменился уже в апреле. По словам Овчинникова, переток покупок из офлайна на интернет-площадки происходит с такой скоростью, что для маркетплейсов макроэкономические проблемы почти не заметны. Например, в мае число заказов интернет-магазинов почти удвоилось к маю 2021 г., составив 31,1 млн сделок, следует из данных Data Insight.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных