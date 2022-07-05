Потанин и Дерипаска опять сплавляют никель с алюминием

Норникель» и UC Rusal вернулись к обсуждению слияния компаний. Об этом 4 июля в интервью телеканалу РБК рассказал президент и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. По его словам, слияние такого рода позволит диверсифицировать акционерную базу и повысить стабильность при введении санкций. Дополнительным фактором также является общая зеленая повестка и соблюдение принципов устойчивого развития (ESG).