Потанин и Дерипаска опять сплавляют никель с алюминием

Потанин и Дерипаска опять сплавляют никель с алюминиемСлияние сейчас более выгодно UC Rusal, считают эксперты
Норникель» и UC Rusal вернулись к обсуждению слияния компаний. Об этом 4 июля в интервью телеканалу РБК рассказал президент и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. По его словам, слияние такого рода позволит диверсифицировать акционерную базу и повысить стабильность при введении санкций. Дополнительным фактором также является общая зеленая повестка и соблюдение принципов устойчивого развития (ESG).
Глава «Норникеля» добавил, что по-прежнему не видит производственной синергии между двумя компаниями, однако их слияние позволит создать «национального чемпиона». Кроме того, объединенной компании будет проще получать господдержку для проектов в России.
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