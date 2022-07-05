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Потанин и Дерипаска опять сплавляют никель с алюминием

Слияние сейчас более выгодно UC Rusal, считают эксперты
Николай Николаев Василий Милькин Инга Сангалова
Олег Дерипаска (слева) и Владимир Потанин безуспешно вели переговоры о слиянии компаний с 2007 г. / Александр Миридонов / Коммерсантъ

Норникель» и UC Rusal вернулись к обсуждению слияния компаний. Об этом 4 июля в интервью телеканалу РБК рассказал президент и совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. По его словам, слияние такого рода позволит диверсифицировать акционерную базу и повысить стабильность при введении санкций. Дополнительным фактором также является общая зеленая повестка и соблюдение принципов устойчивого развития (ESG).

Глава «Норникеля» добавил, что по-прежнему не видит производственной синергии между двумя компаниями, однако их слияние позволит создать «национального чемпиона». Кроме того, объединенной компании будет проще получать господдержку для проектов в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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