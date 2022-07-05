Профицит грузовых вагонов в России достиг максимума с 2015 года

Профицит грузовых вагонов на сети РЖД по итогам июня достиг 180 000 шт., что на 37% превышает расчетный парк, необходимый для выполнения плана по вывозу грузов. Об этом сообщается в презентации заместителя гендиректора РЖД Михаила Глазкова, с которой ознакомились «Ведомости» (данные подтвердили в монополии). В том числе избыток полувагонов составил 81 500 единиц.