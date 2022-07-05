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Профицит грузовых вагонов в России достиг максимума с 2015 года

Операторские ставки падают, но это не снижает транспортные расходы грузоотправителей
Ксения Потаева Василий Милькин
По данным РЖД, в июне 2022 г. погрузка снизилась в годовом выражении на 6,5%. А самого массового груза – угля – в прошлом месяце сократилась на 11,8% / Андрей Гордеев / Ведомости

Профицит грузовых вагонов на сети РЖД по итогам июня достиг 180 000 шт., что на 37% превышает расчетный парк, необходимый для выполнения плана по вывозу грузов. Об этом сообщается в презентации заместителя гендиректора РЖД Михаила Глазкова, с которой ознакомились «Ведомости» (данные подтвердили в монополии). В том числе избыток полувагонов составил 81 500 единиц.

По данным РЖД, вагонный парк на сети превышает 1,2 млн шт., в том числе рабочий (груженые и порожние вагоны) – более 1 млн, из которых порожних на конец июня – 665 200 шт. Наибольшее количество незадействованного парка находится на полигоне юго-запада (Северо-Кавказская, Юго-Восточная, Приволжская, Куйбышевская, Южно-Уральская железные дороги).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных