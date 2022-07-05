Профицит грузовых вагонов в России достиг максимума с 2015 года

Профицит грузовых вагонов в России достиг максимума с 2015 годаОператорские ставки падают, но это не снижает транспортные расходы грузоотправителей
Профицит грузовых вагонов на сети РЖД по итогам июня достиг 180 000 шт., что на 37% превышает расчетный парк, необходимый для выполнения плана по вывозу грузов. Об этом сообщается в презентации заместителя гендиректора РЖД Михаила Глазкова, с которой ознакомились «Ведомости» (данные подтвердили в монополии). В том числе избыток полувагонов составил 81 500 единиц.
По данным РЖД, вагонный парк на сети превышает 1,2 млн шт., в том числе рабочий (груженые и порожние вагоны) – более 1 млн, из которых порожних на конец июня – 665 200 шт. Наибольшее количество незадействованного парка находится на полигоне юго-запада (Северо-Кавказская, Юго-Восточная, Приволжская, Куйбышевская, Южно-Уральская железные дороги).
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