Французская TotalEnergies выходит из Харьягинского СРП

Французская TotalEnergies выходит из Харьягинского СРПК этому компанию могли подтолкнуть санкции ЕС и ответные действия России
Французская TotalEnergies решила передать всю свою долю в 20% в проекте по разработке Харьягинского нефтяного месторождения в Ненецком АО российской госкомпании «Зарубежнефть», которая является оператором проекта. Об этом французская компания сообщила 6 июля, не уточнив сумму сделки.
TotalEnergies добавила, что сделка подлежит одобрению российскими властями. Но, по данным Reuters, TotalEnergies намерена сохранить свои доли в «Новатэке» (19,4% акций) и его проектах «Ямал СПГ», «Арктик СПГ – 2» и «Тернефтегаз».
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