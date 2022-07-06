Французская TotalEnergies выходит из Харьягинского СРП

Французская TotalEnergies решила передать всю свою долю в 20% в проекте по разработке Харьягинского нефтяного месторождения в Ненецком АО российской госкомпании «Зарубежнефть», которая является оператором проекта. Об этом французская компания сообщила 6 июля, не уточнив сумму сделки.