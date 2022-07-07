Транспортные компании начали избавляться от грузовиков

На проблему уже обратил внимание гендиректор «Камаза» (крупнейший российский производитель тягачей) Сергей Когогин. В беседе с журналистами на ПМЭФ-2022 он сообщил, что несколько крупных эксплуатантов грузовиков из Набережных Челнов стали продавать технику. Названия компаний Когогин не уточнил.