Транспортные компании начали избавляться от грузовиков

Транспортные компании начали избавляться от грузовиковПри спаде грузопотоков и росте цен на обслуживание машин держать парк становится нерентабельно
Весной – летом 2022 г. крупные автоперевозчики стали продавать грузовики из-за спада грузопотоков, снижения ставок на перевозки и увеличения стоимости обслуживания техники. В основном речь идет о распродаже парка седельных тягачей – как российских, так и импортных.
На проблему уже обратил внимание гендиректор «Камаза» (крупнейший российский производитель тягачей) Сергей Когогин. В беседе с журналистами на ПМЭФ-2022 он сообщил, что несколько крупных эксплуатантов грузовиков из Набережных Челнов стали продавать технику. Названия компаний Когогин не уточнил.
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