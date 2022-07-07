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Транспортные компании начали избавляться от грузовиков

При спаде грузопотоков и росте цен на обслуживание машин держать парк становится нерентабельно
Денис Ильюшенков Ксения Потаева
Автоперевозчики обнаружили у себя лишние грузовики / Сергей Бобылев / ТАСС

Весной – летом 2022 г. крупные автоперевозчики стали продавать грузовики из-за спада грузопотоков, снижения ставок на перевозки и увеличения стоимости обслуживания техники. В основном речь идет о распродаже парка седельных тягачей – как российских, так и импортных.

На проблему уже обратил внимание гендиректор «Камаза» (крупнейший российский производитель тягачей) Сергей Когогин. В беседе с журналистами на ПМЭФ-2022 он сообщил, что несколько крупных эксплуатантов грузовиков из Набережных Челнов стали продавать технику. Названия компаний Когогин не уточнил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных