Продажи одноразовых электронных сигарет утроились с начала года

Точную емкость сегмента одноразовых электронных сигарет никто из опрошенных «Ведомостями» аналитических компаний и профильных ведомств не назвал. Но, согласно оценке Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем, при общем объеме всей категории табачной и никотиносодержащей продукции более чем в 1 трлн руб. продажи электронных систем доставки никотина (ЭСДН, включают одноразовые электронные сигареты и вейпы) в 2021 г. составили около 150 млрд руб. без учета НДС. Причем именно электронные сигареты внесли наибольший вклад в эту сумму, уверяет президент альянса Лев Григорьев. Рынок электронных сигарет стал активно расти с начала 2021 г., следует из данных NielsenIQ. Произошло это в основном за счет развития дистрибуции: если в марте прошлого года такой товар можно было найти лишь в 7% табачных магазинов, то к маю 2022 г. он продается уже в 35% таких точек. Кроме этого рос и ассортимент. В начале 2020 г., по данным NielsenIQ, на российском рынке было представлено порядка 150 товарных позиций в этой категории, сейчас их уже более 5000. Основная аудитория продукции – молодые потребители, которых привлекает возможность пробовать разные вкусы сигарет, считают в компании. В базе данных Федеральной таможенной службы (ФТС) показатели импорта одноразовых электронных сигарет за 2021 г. и за пять месяцев 2022 г. отсутствуют. Запрос в ФТС, которая с апреля не публикует данные по импорту, остался без ответа.