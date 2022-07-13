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Продажи одноразовых электронных сигарет утроились с начала года

А традиционные сигареты россияне стали покупать меньше
Анна Киселева
Если маржа при продажах сигарет для ритейлеров остается фиксированной (от 5 до 12%) за счет максимальных розничных цен, то на электронных сигаретах можно заработать до 100% / Максим Стулов / Ведомости

Продажи одноразовых электронных сигарет в натуральном выражении в российских магазинах за пять месяцев 2022 г. выросли в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные «Ведомостям» предоставила аналитическая компания NielsenIQ. По ее расчетам, производители данных изделий увеличили выручку за это же время в 4,5 раза. Абсолютные цифры она не раскрывает.

Точную емкость сегмента одноразовых электронных сигарет никто из опрошенных «Ведомостями» аналитических компаний и профильных ведомств не назвал. Но, согласно оценке Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем, при общем объеме всей категории табачной и никотиносодержащей продукции более чем в 1 трлн руб. продажи электронных систем доставки никотина (ЭСДН, включают одноразовые электронные сигареты и вейпы) в 2021 г. составили около 150 млрд руб. без учета НДС. Причем именно электронные сигареты внесли наибольший вклад в эту сумму, уверяет президент альянса Лев Григорьев. Рынок электронных сигарет стал активно расти с начала 2021 г., следует из данных NielsenIQ. Произошло это в основном за счет развития дистрибуции: если в марте прошлого года такой товар можно было найти лишь в 7% табачных магазинов, то к маю 2022 г. он продается уже в 35% таких точек. Кроме этого рос и ассортимент. В начале 2020 г., по данным NielsenIQ, на российском рынке было представлено порядка 150 товарных позиций в этой категории, сейчас их уже более 5000. Основная аудитория продукции – молодые потребители, которых привлекает возможность пробовать разные вкусы сигарет, считают в компании. В базе данных Федеральной таможенной службы (ФТС) показатели импорта одноразовых электронных сигарет за 2021 г. и за пять месяцев 2022 г. отсутствуют. Запрос в ФТС, которая с апреля не публикует данные по импорту, остался без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных