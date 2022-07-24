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Европа начала подготовку к энергетическому голоду

Без российских энергоресурсов в 2022–2023 гг. потребители ЕС столкнутся с резкими ограничениями энергопоставок
Софья Корепанова Николай Николаев
Uniper – один из самых громких примеров кризиса в европейской промышленности в целом и немецкой в частности, но отнюдь не единственная компания, которая потребовала от государства поддержки / Andreas Gebert / Reuters

Энергокомпания Uniper, импортирующая большую часть российского газа в Германии, считает нарушением контракта объявленный ранее «Газпромом» форс-мажор по поставкам газа и заявляет о возможных судебных разбирательствах. Об этом 22 июля сообщил главный исполнительный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах. «Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик «Газпром» не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 г. «Газпром» на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с «Газпромом», – сказал Маубах (цитата по ТАСС).

Ранее «Газпром» направил в адрес Uniper письмо, в котором обосновал форс-мажорными обстоятельствами сокращение в июне – июле поставок газа по «Северному потоку». Представители германской стороны не согласились с такой формулировкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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