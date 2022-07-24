Европа начала подготовку к энергетическому голоду

Энергокомпания Uniper, импортирующая большую часть российского газа в Германии, считает нарушением контракта объявленный ранее «Газпромом» форс-мажор по поставкам газа и заявляет о возможных судебных разбирательствах. Об этом 22 июля сообщил главный исполнительный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах. «Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик «Газпром» не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 г. «Газпром» на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с «Газпромом», – сказал Маубах (цитата по ТАСС).