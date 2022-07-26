Wintershall Dea решила остаться в России

Он подтвердил, что взгляды компании на активы в России не изменились по сравнению с I кварталом, когда Wintershall объявила, что сохранит доли в имеющихся СП и «как всегда, станет в будущем выполнять все контрактные обязательства и продолжать участвовать в этих СП», сообщал ТАСС.