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Wintershall Dea решила остаться в России

Но шансы компании получить доход со своих активов в РФ невелики
Николай Николаев
Вместе с «Газпромом» Wintershall Dea разрабатывает Южно-Русское нефтегазовое месторождение через два СП – «Севернефтегазпром» и «Газпром ЮРГМ трейдинг» / Wintershall Dea

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea продолжит участвовать в действующих совместных предприятиях (СП) с «Газпромом» в России. Об этом 26 июля сообщил глава компании Марио Мерен. По его словам, Wintershall Dea продолжит управлять своими активами в России, поскольку это вносит вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. Слова топ-менеджера передал Reuters. Мерен также добавил, что компания не планирует продавать принадлежащие ей 15,5% в Nord Stream AG (оператор «Северного потока»).

Он подтвердил, что взгляды компании на активы в России не изменились по сравнению с I кварталом, когда Wintershall объявила, что сохранит доли в имеющихся СП и «как всегда, станет в будущем выполнять все контрактные обязательства и продолжать участвовать в этих СП», сообщал ТАСС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных