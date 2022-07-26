Wintershall Dea решила остаться в России

Wintershall Dea решила остаться в РоссииНо шансы компании получить доход со своих активов в РФ невелики
Немецкая нефтегазовая компания Wintershall Dea продолжит участвовать в действующих совместных предприятиях (СП) с «Газпромом» в России. Об этом 26 июля сообщил глава компании Марио Мерен. По его словам, Wintershall Dea продолжит управлять своими активами в России, поскольку это вносит вклад в обеспечение энергобезопасности Европы. Слова топ-менеджера передал Reuters. Мерен также добавил, что компания не планирует продавать принадлежащие ей 15,5% в Nord Stream AG (оператор «Северного потока»).
Он подтвердил, что взгляды компании на активы в России не изменились по сравнению с I кварталом, когда Wintershall объявила, что сохранит доли в имеющихся СП и «как всегда, станет в будущем выполнять все контрактные обязательства и продолжать участвовать в этих СП», сообщал ТАСС.