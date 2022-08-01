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В России рухнул объем хранения и обработки товаров на складах

Невостребованные площади позволяют ритейлу и фастфуду закупать товар впрок
Ксения Потаева Дарья Молоткова
Чтобы заработать, логистические компании развивают более маржинальные комплексные услуги доставки товаров / Евгений Разумный / Ведомости

Объем складского хранения у Pony Express (управляет 77 600 кв. м складов и терминалов в РФ) снизился в марте – июле на 35–40%, сообщила директор департамента контрактной логистики Pony Express Элена Головач.

С этой оценкой соглашается директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Russia Константин Фомиченко. Исполнительный вице-президент по контрактной логистике Noytech Supply Chain Solutions (независимый бренд компаний, ранее входивших в Kuehne + Nagel) Евгений Макаров приводит более скромную оценку высвободившихся складских площадей – до 10%. Большинство клиентов пока не приняли окончательного решения о статусе работы в России, пояснил он «Ведомостям». Более существенно, по словам топ-менеджера, из-за приостановки бизнеса отдельных клиентов упали объемы обработки товаров (их оборачиваемость) на складах: за январь – июль они сократились на 50% по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных