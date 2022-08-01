В России рухнул объем хранения и обработки товаров на складах

С этой оценкой соглашается директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Russia Константин Фомиченко. Исполнительный вице-президент по контрактной логистике Noytech Supply Chain Solutions (независимый бренд компаний, ранее входивших в Kuehne + Nagel) Евгений Макаров приводит более скромную оценку высвободившихся складских площадей – до 10%. Большинство клиентов пока не приняли окончательного решения о статусе работы в России, пояснил он «Ведомостям». Более существенно, по словам топ-менеджера, из-за приостановки бизнеса отдельных клиентов упали объемы обработки товаров (их оборачиваемость) на складах: за январь – июль они сократились на 50% по сравнению с показателем аналогичного периода 2021 г.