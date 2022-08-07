Черной металлургии прогнозируют стагнацию под санкциями до 2030 года

В более ранней версии стратегии (также есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердили два источника, знакомых с содержанием) предполагался и вариант развития, при котором российские металлургические предприятия за счет «повышения доступности экспорта на фоне частичного или полного снятия санкций» могли бы возобновить экспорт в Европу уже с 2024–2025 гг. Но в актуальной версии акцент на возможном смягчении ограничений уже не ставится, а за основу взяты два сценария: базовый и консервативный.