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Черной металлургии прогнозируют стагнацию под санкциями до 2030 года

Самым оптимистичным сценарием Минпромторг назвал удержание объемов производства на уровне 2021 года
Николай Николаев
При базовом сценарии выплавка стали в РФ к 2030 г. может составить 77,4 млн (+0,5% к показателям 2021 г.), выпуск готового проката – 65,7 млн т (-1,1% к 2021 г.), стальных труб – 11,8 млн т (+0,8% к 2021 г.) / Евгений Разумный / Ведомости

Минпромторг разработал проект стратегии развития металлургии страны на период до 2030 г., описывающий перспективы отрасли в условиях масштабных западных санкций. «Ведомости» ознакомились с актуальной версией документа, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом разработки стратегии. Представитель Минпромторга подтвердил, что ведомство подготовило проект стратегии для отрасли до 2030 г. По его словам, на данный момент «та редакция стратегии, которая может появиться в интернете или в СМИ, является промежуточной и дорабатывается со всеми заинтересованными органами власти и отраслевыми организациями». Сроки завершения доработки собеседник не уточнил.

В более ранней версии стратегии (также есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердили два источника, знакомых с содержанием) предполагался и вариант развития, при котором российские металлургические предприятия за счет «повышения доступности экспорта на фоне частичного или полного снятия санкций» могли бы возобновить экспорт в Европу уже с 2024–2025 гг. Но в актуальной версии акцент на возможном смягчении ограничений уже не ставится, а за основу взяты два сценария: базовый и консервативный.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных