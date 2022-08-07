Черной металлургии прогнозируют стагнацию под санкциями до 2030 года

Черной металлургии прогнозируют стагнацию под санкциями до 2030 годаСамым оптимистичным сценарием Минпромторг назвал удержание объемов производства на уровне 2021 года
Минпромторг разработал проект стратегии развития металлургии страны на период до 2030 г., описывающий перспективы отрасли в условиях масштабных западных санкций. «Ведомости» ознакомились с актуальной версией документа, ее подлинность подтвердил источник, знакомый с ходом разработки стратегии. Представитель Минпромторга подтвердил, что ведомство подготовило проект стратегии для отрасли до 2030 г. По его словам, на данный момент «та редакция стратегии, которая может появиться в интернете или в СМИ, является промежуточной и дорабатывается со всеми заинтересованными органами власти и отраслевыми организациями». Сроки завершения доработки собеседник не уточнил.
В более ранней версии стратегии (также есть у «Ведомостей», ее подлинность подтвердили два источника, знакомых с содержанием) предполагался и вариант развития, при котором российские металлургические предприятия за счет «повышения доступности экспорта на фоне частичного или полного снятия санкций» могли бы возобновить экспорт в Европу уже с 2024–2025 гг. Но в актуальной версии акцент на возможном смягчении ограничений уже не ставится, а за основу взяты два сценария: базовый и консервативный.