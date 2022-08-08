Siemens Energy уйдет из России вслед за Siemens

Немецкая Siemens Energy, работавшая в России с 1852 г., планирует уйти с российского рынка до конца сентября, следует из ее квартальной финансовой отчетности за апрель – июнь. В документе говорится, что по итогам 2022 финансового года, который у компании завершится 31 сентября, Siemens Energy потеряет около 400 млн евро выручки от операций, связанных с Россией. «Ожидается, что мероприятия по реструктуризации [российских активов] будут завершены к концу текущего финансового года без дальнейших существенных финансовых последствий», – говорится в отчете. С 2023 г. компания не ожидает серьезных негативных финансовых последствий из-за российского фактора.