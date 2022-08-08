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Siemens Energy уйдет из России вслед за Siemens

Оборудование по технологии Siemens Energy вырабатывает около 6,5% электроэнергии в нашей стране
Матвей Катков Александр Волобуев
Vincent West / Reuters

Немецкая Siemens Energy, работавшая в России с 1852 г., планирует уйти с российского рынка до конца сентября, следует из ее квартальной финансовой отчетности за апрель – июнь. В документе говорится, что по итогам 2022 финансового года, который у компании завершится 31 сентября, Siemens Energy потеряет около 400 млн евро выручки от операций, связанных с Россией. «Ожидается, что мероприятия по реструктуризации [российских активов] будут завершены к концу текущего финансового года без дальнейших существенных финансовых последствий», – говорится в отчете. С 2023 г. компания не ожидает серьезных негативных финансовых последствий из-за российского фактора.

Выручка Siemens Energy за III квартал 2022 г. (апрель – июнь) снизилась на 4,7% до 7,3 млрд евро, чистый убыток компании вырос на 73,5% и составил 533 млн евро относительно аналогичного периода прошлого года. EBITDA компании за кваратал – 20 млн евро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных