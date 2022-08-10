Минпромторг предложил отменить экспортную надбавку к тарифу РЖД для металлургов

Минпромторг предложил отменить экспортную надбавку к тарифу РЖД для металлурговЭто поддержит заводы, но не решит коренным образом проблемы сектора
Минпромторг предлагает скорректировать или отменить экспортную надбавку в 8% к железнодорожному тарифу РЖД для металлургов, чтобы снизить транспортную составляющую в стоимости конечной продукции. Об этом говорится в подготовленном министерством проекте стратегии развития металлургии до 2030 г., с которым ознакомились «Ведомости».
Согласно документу, министерство также выступает за предоставление металлургическим предприятиям скидок к железнодорожному тарифу на перевозку в контейнерах и предлагает при индексации этого тарифа вернуть принцип «инфляция минус». В проекте поясняется, что с 2022 г. металлурги «вынуждены перестраивать собственные логистические цепочки в восточном направлении», что приводит к росту издержек из-за увеличения транспортного плеча.