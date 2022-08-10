Минпромторг предложил отменить экспортную надбавку к тарифу РЖД для металлургов

Согласно документу, министерство также выступает за предоставление металлургическим предприятиям скидок к железнодорожному тарифу на перевозку в контейнерах и предлагает при индексации этого тарифа вернуть принцип «инфляция минус». В проекте поясняется, что с 2022 г. металлурги «вынуждены перестраивать собственные логистические цепочки в восточном направлении», что приводит к росту издержек из-за увеличения транспортного плеча.