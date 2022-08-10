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Минпромторг предложил отменить экспортную надбавку к тарифу РЖД для металлургов

Это поддержит заводы, но не решит коренным образом проблемы сектора
Ксения Потаева Василий Милькин
При условии благоприятной ценовой политики, согласно проекту стратегии, Россия может переориентировать на восток около 7 млн т металлургических грузов в год / Евгений Разумный / Ведомости

Минпромторг предлагает скорректировать или отменить экспортную надбавку в 8% к железнодорожному тарифу РЖД для металлургов, чтобы снизить транспортную составляющую в стоимости конечной продукции. Об этом говорится в подготовленном министерством проекте стратегии развития металлургии до 2030 г., с которым ознакомились «Ведомости».

Согласно документу, министерство также выступает за предоставление металлургическим предприятиям скидок к железнодорожному тарифу на перевозку в контейнерах и предлагает при индексации этого тарифа вернуть принцип «инфляция минус». В проекте поясняется, что с 2022 г. металлурги «вынуждены перестраивать собственные логистические цепочки в восточном направлении», что приводит к росту издержек из-за увеличения транспортного плеча.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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