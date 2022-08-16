Иркутская область и Хакасия дифференцируют тариф на электричество для населения

Иркутская область и Хакасия дифференцируют тариф на электричество для населенияЭто должно помочь в борьбе с подпольными майнерами криптовалют
Иркутская область и Хакасия станут первыми регионами в России, где будет внедрена дифференцированная система оплаты электроэнергии для физлиц (в обиходе схему называли «социальной нормой») в рамках новой методики ФАС, утвержденной в конце июля. Об этом 10 августа на заседании методсовета ФАС сообщили представители регионов, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с итогами совещания, и подтвердили собеседники в администрациях субъектов Федерации. Тариф будет установлен по принципу «чем больше потребляешь, тем дороже каждый киловатт-час».
Источник в администрации Хакасии уточнил, что новая система тарифов заработает в регионе с 1 января 2023 г. и будет направлена на борьбу с так называемыми серыми (нелегальными) майнерами криптовалют. «Майнеров видно по характеру потребления. Планируем провести анализ, соответствующие расчеты, чтобы изменения в тарифе не отразились на обычных потребителях», – добавил он.