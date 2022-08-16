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Иркутская область и Хакасия дифференцируют тариф на электричество для населения

Это должно помочь в борьбе с подпольными майнерами криптовалют
Александр Волобуев Екатерина Гробман Максим Иванов
Всплеск потребления электроэнергии из-за майнинга криптовалют приводит к перегрузке сетей  / Илья Наймушин / РИА Новости

Иркутская область и Хакасия станут первыми регионами в России, где будет внедрена дифференцированная система оплаты электроэнергии для физлиц (в обиходе схему называли «социальной нормой») в рамках новой методики ФАС, утвержденной в конце июля. Об этом 10 августа на заседании методсовета ФАС сообщили представители регионов, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с итогами совещания, и подтвердили собеседники в администрациях субъектов Федерации. Тариф будет установлен по принципу «чем больше потребляешь, тем дороже каждый киловатт-час».

Источник в администрации Хакасии уточнил, что новая система тарифов заработает в регионе с 1 января 2023 г. и будет направлена на борьбу с так называемыми серыми (нелегальными) майнерами криптовалют. «Майнеров видно по характеру потребления. Планируем провести анализ, соответствующие расчеты, чтобы изменения в тарифе не отразились на обычных потребителях», – добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных