Иркутская область и Хакасия дифференцируют тариф на электричество для населения

Иркутская область и Хакасия станут первыми регионами в России, где будет внедрена дифференцированная система оплаты электроэнергии для физлиц (в обиходе схему называли «социальной нормой») в рамках новой методики ФАС, утвержденной в конце июля. Об этом 10 августа на заседании методсовета ФАС сообщили представители регионов, рассказали «Ведомостям» два источника, знакомых с итогами совещания, и подтвердили собеседники в администрациях субъектов Федерации. Тариф будет установлен по принципу «чем больше потребляешь, тем дороже каждый киловатт-час».