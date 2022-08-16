Мишустин поручит проработать дополнительные льготы для разработки Удокана

Мишустин поручит проработать дополнительные льготы для разработки УдоканаБез этого освоение крупнейшего в РФ месторождения меди может затормозиться
Правительство поручит Минфину проработать налоговые льготы для компании «Удоканская медь» (входит в холдинг USM Алишера Усманова и партнеров), сообщил 16 августа премьер-министр Михаил Мишустин.
Об этом в ходе презентации компаний – резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» в рамках визита Мишустина в Забайкальский край просил председатель совета директоров «Удоканской меди», гендиректор USM Еркожа Акылбек. «В текущих условиях у нас финансовые параметры проекта изменились, поэтому хотели бы обратиться к вам с просьбой о льготах по налогам, – сказал топ-менеджер. – Второй вопрос – это энергоснабжение второй очереди [проекта]» (цитата по «Интерфаксу»).
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