Мишустин поручит проработать дополнительные льготы для разработки Удокана

Об этом в ходе презентации компаний – резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» в рамках визита Мишустина в Забайкальский край просил председатель совета директоров «Удоканской меди», гендиректор USM Еркожа Акылбек. «В текущих условиях у нас финансовые параметры проекта изменились, поэтому хотели бы обратиться к вам с просьбой о льготах по налогам, – сказал топ-менеджер. – Второй вопрос – это энергоснабжение второй очереди [проекта]» (цитата по «Интерфаксу»).