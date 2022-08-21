ФАС предлагает субсидировать закупку удобрений на бирже

ФАС предлагает субсидировать закупку удобрений на биржеЭто нужно для отвязки биржевых цен от экспортных
ФАС предлагает субсидировать часть затрат аграриев на приобретение удобрений на бирже. Об этом говорится в проекте дорожной карты развития биржевой торговли на 2022–2025 гг. (есть у «Ведомостей»), разработчиком которой является служба. Источник, знакомый с ходом подготовки документа, подтвердил его актуальность.
По оценке ФАС, субсидирование позволит увеличить объемы торгов на бирже и сформировать ликвидные биржевые и внебиржевые индикаторы цен на минудобрения. Соответствующее постановление правительства РФ планируется подготовить в IV квартале 2023 г., следует из проекта документа. В качестве ответственных исполнителей указаны ФАС и Минсельхоз. Каким образом будет осуществляться субсидирование, не поясняется.
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