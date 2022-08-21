ФАС предлагает субсидировать закупку удобрений на бирже

По оценке ФАС, субсидирование позволит увеличить объемы торгов на бирже и сформировать ликвидные биржевые и внебиржевые индикаторы цен на минудобрения. Соответствующее постановление правительства РФ планируется подготовить в IV квартале 2023 г., следует из проекта документа. В качестве ответственных исполнителей указаны ФАС и Минсельхоз. Каким образом будет осуществляться субсидирование, не поясняется.