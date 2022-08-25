Производители удобрений в ЕС начали останавливать заводы из-за цен на газ

Производители удобрений в ЕС начали останавливать заводы из-за цен на газЭто может привести к критическому дефициту продукции уже зимой
Литовский завод по производству удобрений Achema приостановит работу с 1 сентября из-за резкого роста цен на газ и себестоимости продукции. Об этом сообщил 24 августа гендиректор компании Рамунас Миляускас.
Топ-менеджер, слова которого приводит LRT (Литовское радио и телевидение), отметил, что из-за высоких цен на газ производимые компанией удобрения становятся неконкурентоспособными по сравнению с продукцией из России и США. «В такой ситуации на рынке большая часть западных производителей вынуждены останавливать свои заводы, компания Achema не исключение», – сказал он.
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