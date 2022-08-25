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Производители удобрений в ЕС начали останавливать заводы из-за цен на газ

Это может привести к критическому дефициту продукции уже зимой
Василий Милькин
Литовский завод по производству удобрений Achema приостановит работу с 1 сентября из-за резкого роста цен на газ и себестоимости продукции / Achema

Литовский завод по производству удобрений Achema приостановит работу с 1 сентября из-за резкого роста цен на газ и себестоимости продукции. Об этом сообщил 24 августа гендиректор компании Рамунас Миляускас.

Топ-менеджер, слова которого приводит LRT (Литовское радио и телевидение), отметил, что из-за высоких цен на газ производимые компанией удобрения становятся неконкурентоспособными по сравнению с продукцией из России и США. «В такой ситуации на рынке большая часть западных производителей вынуждены останавливать свои заводы, компания Achema не исключение», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных