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Аналитики прогнозируют падение цен на медь на 26% к концу года

Но благодаря долгосрочному потенциалу роста через три года она может подорожать вдвое
Николай Николаев
Мировые цены на медь продолжат снижаться, и к концу года металл подешевеет примерно на 26% / Андрей Гордеев / Ведомости

Мировые цены на медь продолжат снижаться, и к концу года металл подешевеет примерно на 26% до $6700/т. Такой прогноз дают аналитики Goldman Sachs в своем обзоре от 24 августа (есть у «Ведомостей»).

В нем уточняется, что краткосрочная динамика цен на медь «выглядит нестабильной» из-за ряда макроэкономических факторов. При этом с середины 2023 г., по прогнозам Goldman Sachs, мировой рынок будет придавать гораздо большее значение фазе «бессрочного дефицита» из-за снижения мировых запасов меди и ослабления макроэкономических факторов (энергокризис в Европе, агрессивное повышение ключевой ставки ФРС США, слабый спрос в секторе недвижимости в КНР). «Мы сохраняем свой оптимистический прогноз [цен на медь] на 2024 и 2025 гг. на уровнях $14 000 и $15 000 за тонну», – говорится в документе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных