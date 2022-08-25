Аналитики прогнозируют падение цен на медь на 26% к концу года

В нем уточняется, что краткосрочная динамика цен на медь «выглядит нестабильной» из-за ряда макроэкономических факторов. При этом с середины 2023 г., по прогнозам Goldman Sachs, мировой рынок будет придавать гораздо большее значение фазе «бессрочного дефицита» из-за снижения мировых запасов меди и ослабления макроэкономических факторов (энергокризис в Европе, агрессивное повышение ключевой ставки ФРС США, слабый спрос в секторе недвижимости в КНР). «Мы сохраняем свой оптимистический прогноз [цен на медь] на 2024 и 2025 гг. на уровнях $14 000 и $15 000 за тонну», – говорится в документе.