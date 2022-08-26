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Базовые масла в России дешевеют из-за падения спроса на фоне санкций

Возможности быстро перенаправить экспорт из Европы на другие рынки ограничены
Николай Николаев Василий Милькин
Переработка нефти в России в январе – июле 2022 г. снизилась на 3,7% / Андрей Гордеев / Ведомости

Избыток предложения и ослабление спроса на внутреннем рынке наряду со снижением экспорта из-за антироссийских санкций привели к снижению цен на базовые масла в России, говорится в обзоре Argus от 24 августа (есть у «Ведомостей»).

В обзоре отмечается, что из-за санкций экспорт смазочных материалов из России в июле 2022 г. снизился относительно июня на 7% до 69 400 т. «Это на 31,8%, или на 32 400 т, ниже, чем в феврале, до введения санкций», – указывают аналитики. Поставки через порты Балтики – основной канал экспорта масел из России – в июле составили лишь 16 400 т, это на 51% меньше февральского объема. Железнодорожные отгрузки базовых и готовых масел в адрес российских покупателей, по данным экспедиторов, напротив, повысились на 18% по сравнению с июнем и на 21% по сравнению с февралем до 123 200 т.

Избыток предложения на внутреннем рынке оказал давление на цены. По данным трейдеров, на которые ссылается Argus, индустриальные масла марок И-20 и И-40 производства Новоуфимского, Новокуйбышевского и Ангарского НПЗ с поставкой в августе можно было приобрести в диапазоне 75 000–76 000 руб. за 1 т на базисе FCA, что примерно на 6%, или на 5000 руб., ниже июльских цен. Августовские партии И-20 с Ярославского и Омского НПЗ стоили дороже, порядка 79 000–80 000 руб. за 1 т из-за ограниченного предложения этого продукта на спотовом рынке, следует из отчета. Более вязкие марки масел этих заводов предлагались с дисконтом к И-20: ярославское масло И-40 – по 75 000–76 000 за 1 т, И-50 – порядка 78 000 руб. за 1 т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных