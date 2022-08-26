Базовые масла в России дешевеют из-за падения спроса на фоне санкций

В обзоре отмечается, что из-за санкций экспорт смазочных материалов из России в июле 2022 г. снизился относительно июня на 7% до 69 400 т. «Это на 31,8%, или на 32 400 т, ниже, чем в феврале, до введения санкций», – указывают аналитики. Поставки через порты Балтики – основной канал экспорта масел из России – в июле составили лишь 16 400 т, это на 51% меньше февральского объема. Железнодорожные отгрузки базовых и готовых масел в адрес российских покупателей, по данным экспедиторов, напротив, повысились на 18% по сравнению с июнем и на 21% по сравнению с февралем до 123 200 т.