В Госдуме предложили ввести регулирование цен на уголь

В Госдуме предложили ввести регулирование цен на угольЗа прошлый год топливо для некоторых ТЭС подорожало в 3 раза
Комитет Госдумы по энергетике предложил разрешить закупку угля на бирже для государственных и муниципальных нужд, а также проработать возможность госрегулирования цен на уголь для ТЭС Дальнего Востока. Об этом говорится в рекомендациях (есть у «Ведомостей») по итогам прошедшего в июле заседания экспертного совета при комитете. В документе отмечается, что они направлены в профильные федеральные органы исполнительной власти и правительство. Зампредседателя комитета Валерий Селезнев уточнил «Ведомостям», что рекомендации ушли 25 августа.
В обсуждении в рамках экспертного совета принимали участие представители Минэнерго, ФАС, товарной биржи СПбМТСБ, а также «Русгидро» и угольного холдинга СУЭК (обе компании присутствуют в ТЭК Дальнего Востока). В материалах к заседанию указано, что с увеличением цен на энергетический уголь на мировых рынках растут и цены внутри страны. Рост для отдельных генераторов в 2021 г., как следует из документа, достигал 100–300%.