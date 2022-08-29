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В Госдуме предложили ввести регулирование цен на уголь

За прошлый год топливо для некоторых ТЭС подорожало в 3 раза
Василий Милькин Александр Волобуев
В рекомендациях также указано на необходимость «как можно скорее» запустить регулярные биржевые торги углем / Андрей Гордеев / Ведомости

Комитет Госдумы по энергетике предложил разрешить закупку угля на бирже для государственных и муниципальных нужд, а также проработать возможность госрегулирования цен на уголь для ТЭС Дальнего Востока. Об этом говорится в рекомендациях (есть у «Ведомостей») по итогам прошедшего в июле заседания экспертного совета при комитете. В документе отмечается, что они направлены в профильные федеральные органы исполнительной власти и правительство. Зампредседателя комитета Валерий Селезнев уточнил «Ведомостям», что рекомендации ушли 25 августа.

В обсуждении в рамках экспертного совета принимали участие представители Минэнерго, ФАС, товарной биржи СПбМТСБ, а также «Русгидро» и угольного холдинга СУЭК (обе компании присутствуют в ТЭК Дальнего Востока). В материалах к заседанию указано, что с увеличением цен на энергетический уголь на мировых рынках растут и цены внутри страны. Рост для отдельных генераторов в 2021 г., как следует из документа, достигал 100–300%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных