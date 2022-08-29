В Госдуме предложили ввести регулирование цен на уголь

Комитет Госдумы по энергетике предложил разрешить закупку угля на бирже для государственных и муниципальных нужд, а также проработать возможность госрегулирования цен на уголь для ТЭС Дальнего Востока. Об этом говорится в рекомендациях (есть у «Ведомостей») по итогам прошедшего в июле заседания экспертного совета при комитете. В документе отмечается, что они направлены в профильные федеральные органы исполнительной власти и правительство. Зампредседателя комитета Валерий Селезнев уточнил «Ведомостям», что рекомендации ушли 25 августа.