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Правительство ищет пути увеличения экспорта угля через порты юга России

Но проблем с южным железнодорожным полигоном не меньше, чем с восточным
Василий Милькин Ксения Потаева
При текущих ценах на российский энергоуголь в портах Черного и Азовского морей поставки через порты АЧБ остаются выгодными для производителей Кузбасса и Хакасии / Андрей Гордеев / Ведомости

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минэнерго подготовить и направить предложения по расширению маршрутов экспорта угля, а также по формированию транспортных тарифов для вывоза угля через порты юга России. Об этом 29 августа сообщила пресс-служба правительства.

По итогам совещания по текущей ситуации в регионах с вывозом угля Белоусов отметил, что у российских предприятий выросла потребность в экспорте через порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ; Тамань, Новороссийск, Туапсе, Темрюк, Ростов-на-Дону. – «Ведомости»), поэтому важно обеспечить «прозрачное формирование тарифов на всех этапах логистической цепочки, начиная от погрузки в вагоны и заканчивая ценообразованием на перевалку в портах». В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минэкономразвития, Минтранса, ФАС, РЖД, а также глав угледобывающих регионов РФ, уточняется в релизе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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