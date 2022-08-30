Правительство ищет пути увеличения экспорта угля через порты юга России

По итогам совещания по текущей ситуации в регионах с вывозом угля Белоусов отметил, что у российских предприятий выросла потребность в экспорте через порты Азово-Черноморского бассейна (АЧБ; Тамань, Новороссийск, Туапсе, Темрюк, Ростов-на-Дону. – «Ведомости»), поэтому важно обеспечить «прозрачное формирование тарифов на всех этапах логистической цепочки, начиная от погрузки в вагоны и заканчивая ценообразованием на перевалку в портах». В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минэкономразвития, Минтранса, ФАС, РЖД, а также глав угледобывающих регионов РФ, уточняется в релизе.