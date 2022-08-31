В России нарастает дефицит подшипников для инновационных грузовых вагонов

В России нарастает дефицит подшипников для инновационных грузовых вагоновНасытить рынок может Китай, но Минпромторг против отмены антидемпинговой пошлины
Уход зарубежных производителей из недружественных стран спровоцировал в России дефицит кассетных подшипников для инновационных грузовых вагонов (с повышенной нагрузкой 25 т на ось), рассказали «Ведомостям» операторы подвижного состава и вагоностроители. Инновационный полувагон позволяет загрузить на 8 т больше, чем типовой, – 75 т против 67–68 т.
Основными производителями кассетных подшипников в России были шведская SKF, а также Тimken и Amsted Rail из США. Они ушли с российского рынка вскоре после начала СВО на Украине. Крупнейшими операторами инновагонов являются Национальная транспортная компания (НТК) и «Модум-транс».
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