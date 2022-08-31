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В России нарастает дефицит подшипников для инновационных грузовых вагонов

Насытить рынок может Китай, но Минпромторг против отмены антидемпинговой пошлины
Ксения Потаева
Потребность вагоностроительных и вагоноремонтных предприятий в кассетных подшипниках на второе полугодие 2022 г. оценивается в 190 000 единиц / ТЕК-КОМ

Уход зарубежных производителей из недружественных стран спровоцировал в России дефицит кассетных подшипников для инновационных грузовых вагонов (с повышенной нагрузкой 25 т на ось), рассказали «Ведомостям» операторы подвижного состава и вагоностроители. Инновационный полувагон позволяет загрузить на 8 т больше, чем типовой, – 75 т против 67–68 т.

Основными производителями кассетных подшипников в России были шведская SKF, а также Тimken и Amsted Rail из США. Они ушли с российского рынка вскоре после начала СВО на Украине. Крупнейшими операторами инновагонов являются Национальная транспортная компания (НТК) и «Модум-транс».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных