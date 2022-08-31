В России нарастает дефицит подшипников для инновационных грузовых вагонов

Уход зарубежных производителей из недружественных стран спровоцировал в России дефицит кассетных подшипников для инновационных грузовых вагонов (с повышенной нагрузкой 25 т на ось), рассказали «Ведомостям» операторы подвижного состава и вагоностроители. Инновационный полувагон позволяет загрузить на 8 т больше, чем типовой, – 75 т против 67–68 т.