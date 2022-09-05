В крупнейшей российской лизинговой компании меняется руководство зарубежных «дочек»ГТЛК покидает руководитель международного направления Роман Лядов
Роман Лядов ушел из советов директоров зарубежных «дочек» Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) GTLK Asia и GTLK Middle East, рассказали «Ведомостям» два источника в компании. По их словам, GTLK Asia он покинул в августе, а GTLK Middle East – 1 сентября. При этом Лядов пока остается генеральным директором GTLK Europe, так как юридически оформить его уход и найти замену пока не получается из-за санкций. «Гендиректор должен иметь вид на жительство или быть гражданином Ирландии. А работать в компании, которая теперь находится под санкциями, вряд ли кто-то из местных жителей захочет», – пояснил один из собеседников «Ведомостей».
Выходец из Минпромторга, 43-летний Лядов работает в ГТЛК с 2016 г., международное направление компании начал курировать с 2017 г. В качестве причины увольнения Лядова источники «Ведомостей» называют «расхождение во взглядах с [гендиректором ГТЛК] Евгением Дитрихом по дальнейшей стратегии развития международной сети», а также «отсутствие перспектив для привлечения финансирования на зарубежных рынках». Сам Лядов подтвердил «Ведомостям» информацию о своем уходе из GTLK Asia и GTLK Middle East, но не стал комментировать причину решения. «Ведомости» направили запрос в ГТЛК.