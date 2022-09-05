В крупнейшей российской лизинговой компании меняется руководство зарубежных «дочек»

Роман Лядов ушел из советов директоров зарубежных «дочек» Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) GTLK Asia и GTLK Middle East, рассказали «Ведомостям» два источника в компании. По их словам, GTLK Asia он покинул в августе, а GTLK Middle East – 1 сентября. При этом Лядов пока остается генеральным директором GTLK Europe, так как юридически оформить его уход и найти замену пока не получается из-за санкций. «Гендиректор должен иметь вид на жительство или быть гражданином Ирландии. А работать в компании, которая теперь находится под санкциями, вряд ли кто-то из местных жителей захочет», – пояснил один из собеседников «Ведомостей».