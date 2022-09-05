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В крупнейшей российской лизинговой компании меняется руководство зарубежных «дочек»

ГТЛК покидает руководитель международного направления Роман Лядов
Инна Сидоркова
Выходец из Минпромторга, 43-летний Лядов работает в ГТЛК с 2016 г. / Сергей Черных / РИА Новости

Роман Лядов ушел из советов директоров зарубежных «дочек» Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) GTLK Asia и GTLK Middle East, рассказали «Ведомостям» два источника в компании. По их словам, GTLK Asia он покинул в августе, а GTLK Middle East – 1 сентября. При этом Лядов пока остается генеральным директором GTLK Europe, так как юридически оформить его уход и найти замену пока не получается из-за санкций. «Гендиректор должен иметь вид на жительство или быть гражданином Ирландии. А работать в компании, которая теперь находится под санкциями, вряд ли кто-то из местных жителей захочет», – пояснил один из собеседников «Ведомостей».

Выходец из Минпромторга, 43-летний Лядов работает в ГТЛК с 2016 г., международное направление компании начал курировать с 2017 г. В качестве причины увольнения Лядова источники «Ведомостей» называют «расхождение во взглядах с [гендиректором ГТЛК] Евгением Дитрихом по дальнейшей стратегии развития международной сети», а также «отсутствие перспектив для привлечения финансирования на зарубежных рынках». Сам Лядов подтвердил «Ведомостям» информацию о своем уходе из GTLK Asia и GTLK Middle East, но не стал комментировать причину решения. «Ведомости» направили запрос в ГТЛК.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных