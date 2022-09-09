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Ювелирная компания Sokolov планирует выпустить облигации

Это позволит привлечь средства на развитие сети
Маргарита Соболь Михаил Кузнецов
Sokolov объединяет крупнейшее в Европе ювелирное производство (20 млн изделий в год весом более 40 т), аффинажный завод, 4000 оптовых дистрибуторов в России и за рубежом / Евгений Разумный / Ведомости

Группа Sokolov планирует до конца года выпустить первый облигационный заем, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Совет директоров компании принял принципиальное решение по этому поводу, но параметры размещения будут утверждены позже, уточняет источник в ней. По словам управляющего партнера бренда Артема Соколова, они будут зависеть от потребностей компании в фондировании и экономической ситуации в конкретный момент. Сейчас, по словам представителя Sokolov, группе нужно порядка 5 млрд руб. для расширения розничной сети с примерно 400 монобрендовых магазинов до 1000 торговых точек. Соколов добавляет, что компания уже прошла независимый аудит отчетности за 2021 г. по МСФО. Согласно заключению АО «Технологии доверия – аудит» (экс-PwC), выручка холдинга (без НДС, таможенных и других обязательных отчислений) составила 22 млрд руб., увеличившись за год в 2 раза. Размер EBITDA – 2,3 млрд руб. – обусловлен пятикратным увеличением розничной сети бренда: с 69 до 350 фирменных магазинов.

Sokolov был основан в 1993 г. потомственным ювелиром Алексеем Соколовым и его женой Еленой. Сейчас бизнесом управляет их сын Артем. Принадлежащая семье компания объединяет крупнейшее в Европе ювелирное производство (20 млн изделий в год весом более 40 т), аффинажный завод, 4000 оптовых дистрибуторов в России и за рубежом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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