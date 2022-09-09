Ювелирная компания Sokolov планирует выпустить облигации

Группа Sokolov планирует до конца года выпустить первый облигационный заем, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Совет директоров компании принял принципиальное решение по этому поводу, но параметры размещения будут утверждены позже, уточняет источник в ней. По словам управляющего партнера бренда Артема Соколова, они будут зависеть от потребностей компании в фондировании и экономической ситуации в конкретный момент. Сейчас, по словам представителя Sokolov, группе нужно порядка 5 млрд руб. для расширения розничной сети с примерно 400 монобрендовых магазинов до 1000 торговых точек. Соколов добавляет, что компания уже прошла независимый аудит отчетности за 2021 г. по МСФО. Согласно заключению АО «Технологии доверия – аудит» (экс-PwC), выручка холдинга (без НДС, таможенных и других обязательных отчислений) составила 22 млрд руб., увеличившись за год в 2 раза. Размер EBITDA – 2,3 млрд руб. – обусловлен пятикратным увеличением розничной сети бренда: с 69 до 350 фирменных магазинов.