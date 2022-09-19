Прощание с нефтью: как проходила «экспроприация» активов «Роснефти» в Германии

«Выступление Шольца у российских сотрудников компании вызывало аллюзии к началу 90-х гг., когда ты смотришь на экран и не можешь избавиться от ощущения, что твоя жизнь рушится», – говорит сотрудник RDG. По его словам, речь канцлера произвела шокирующий эффект на весь персонал компании. «Многие работают в компании с первого дня. Русские и немцы строили ее вместе. И теперь вместе одинаково тяжело переживают крах своего детища. Многие плакали в этот день», – рассказывает собеседник «Ведомостей». «Роснефть» вышла на немецкий рынок нефтепреработки в 2011 г., но сотрудничество России и Германии в сфере энергоресурсов началось еще в советские годы и не прекращалось даже во времена «холодной войны».