Прощание с нефтью: как проходила «экспроприация» активов «Роснефти» в Германии

Прощание с нефтью: как проходила «экспроприация» активов «Роснефти» в ГерманииРешение немецких властей грозит остановкой поставок энергоресурсов и рецессией экономики
В пятницу, 16 сентября многие сотрудники Rosneft Deutschland в Берлине, Шведте, Карлсруэ и Фобурге-на-Дунае отложили на время дела и прильнули к экранам телевизоров – там шла судьбоносная для них трансляция пресс-конференции канцлера ФРГ Олафа Шольца. «Сегодняшним решением мы гарантируем, что Германия будет продолжать снабжаться нефтью в среднесрочной и долгосрочной перспективе», – заявил Шольц. По распоряжению правительства Германии активы «Роснефти» в этой стране переданы под попечительское управление Федеральному сетевому агентству, и, по словам канцлера, это решение – политическое.
Речь идет о компаниях Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), которым принадлежит контрольный пакет НПЗ PCK Schwedt (54,17%), а также доли в заводах MiRo (24%) и Bayernoil (28,57%). На предприятия «Роснефти» приходится 12% нефтепераработки страны, что «делает ее одной из крупнейших нефтеперерабатывающих компаний Германии», подчеркивалось в сообщении германского правительства.
«Роснефть» не раз заявляла о стратегическом значении для компании рынка ФРГ. В ноябре 2021 г. компания решила увеличить свою долю в НПЗ PCK Raffinerie в Шведте с 54,17% до 91,67% за счет выкупа акций Shell. В феврале 2022 г. антимонопольное ведомство Германии одобрило эту сделку, но она так и не была закрыта. В рамках долгосрочной стратегии Rosneft Deutschland также развивает реализацию авиакеросина в крупных аэропортах ФРГ. В 2021 г. «дочка» «Роснефти» начала выполнять заправку самолетов «в крыло» в аэропорту немецкого города Нюрнберг. Заправка также осуществляется в аэропортах Берлина, Мюнхена, Штутгарта.
И хотя Шольц подчеркнул, что о смене владельца речь не идет – срок доверительного управления пока ограничен шестью месяцами, сама «Роснефть» сомневается во временном характере принятых мер и однозначно расценивает произошедшее как «безвозвратную утрату активов». «Данное решение незаконно и, по сути, является экспроприацией акционерной собственности в результате преднамеренно созданной соответствующими санкциями Евросоюза и действиями немецких и польских регуляторов ситуации, целью которой и являлся захват активов, – говорится в сообщении компании. – «Роснефть» видит в этом нарушение всех основополагающих принципов рыночной экономики, цивилизационных основ современного общества, построенного на принципе неприкосновенности частной собственности».
Управляющим директором обеих «дочек» «Роснефти» назначен партнер юридической фирмы Brinkmann & Partners Кристоф Морген. Ранее активами компании в Германии управляли два директора – Йорг Тумат и Андрей Кислицын. Они были отправлены в отставку. Тумат был назначен на свой пост только в мае, и на встрече с коллективом после заявления Шольца пошутил, что стал самым краткосрочным директором компании, рассказал «Ведомостям» один из сотрудников RDG. По его словам, несмотря на то, что Тумата и Кислицына уволили одним «одним днем», оба заверили, что «не бросят компанию и сотрудников» и «сделают все возможное, чтобы гарантировать дальнейшую безопасную эксплуатацию завода, а также сохранение рабочих мест всем сотрудникам».
Новый управляющий RDG подтвердил, что никто не будет уволен: ни немецкие, ни русские сотрудники. «Дискриминации по национальному признаку не будет», – пообещал он. Но на PCK ситуация непростая: сотрудники всерьез опасаются закрытия завода, и чтобы успокоить коллектив, в ближайшее время на предприятие отправится премьер-министр земли Бранденбург Дитмар Войдке, говорит собеседник «Ведомостей».
Проблема сырья
Решение о передаче предприятий «Роснефти» под управление было принято на основании положений «Закона об энергетической безопасности». Для переработки RDG и RNRM ежемесячно импортировали из России в ФРГ сырую нефть «на несколько сотен миллионов евро» по трубопроводу «Дружба», сообщало правительство Германии. Но, по мнению властей, работа НПЗ «оказалась под угрозой, так как поставщики, страховые и ИТ-компании, банки и клиенты больше не желали работать с «Роснефтью»».
В тот же день Шольц, Войдке и министр экономики Роберт Хабек представили пакет помощи региону. Он предусматривает в том числе обеспечение поставок нефти на НПЗ РСК «по альтернативным маршрутам». Очевидно, речь идет о трубопроводе из порта Росток. Ранее в августе «Роснефть» сообщала, что акционеры предприятия «ищут варианты использования отличных от Urals сортов нефти». В частности, в порт Росток из США прибыла пробная партия нефти, предназначенная для НПЗ РСК. Но мощности порта и трубопровода к НПЗ позволяют отгружать на завод лишь 6 млн т нефти в год, и для завода, выпускающего 11,6 млн т нефтепродуктов в год, этого слишком мало.
Кроме того, правительство Германии заявило, что планирует провести переговоры с Казахстаном о поставках нефти по «Дружбе» для завода в Шведте. Теоретически такие поставки возможны, считает заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Но Россия в ответ на действия Берлина может заблокировать их, предупреждает аналитик. В случае остановок поставки сырья по «Дружбе», по словам Фролова, Германии придется искать на мировом рынке дополнительно около 2 млн т нефти в месяц. «Это небольшой объем относительно мирового рынка, но существенный в нынешней ситуации», – полагает Фролов. Заместить его смогут страны Ближнего Востока или в Африки, добавляет эксперт.
Из заявления «Роснефти» следует, что поставки нефти на ее заводы в Германии регулировались действующим внутрикорпоративным контрактом между российской компанией и RDG. Но из-за решения правительства Германии о смене администрации появляются форс-мажорные обстоятельства, предусмотренные этим контрактом, а это значит, что документ подлежит переподписанию с уполномоченным правительством ФРГ лицом, сообщила компания. Фактически это означает, что «Роснефть» может прекратить поставки нефти на заводы.
Если действительно наступили форс-мажорные обстоятельства, предусмотренные договором, то формируются основания для неисполнения обязательств по нему именно в связи с ними, объясняет управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. По его словам, если исполнение обязательств по ранее заключенному договору исполнены быть не могут в силу форс-мажора и подразумевается его расторжение на предусмотренных сторонами основаниях и в установленном договором порядке, то необходимо заключение нового договора (если, конечно, стороны в этом заинтересованы), а до того может действовать временный порядок поставок и их оплаты.
«При этом важно понимать, что мы говорим о праве, а не обязанности, поэтому «Роснефть» может и продолжить поставки, если, конечно, это технически и юридически возможно, но это зависит от того, смогут ли стороны договориться и будут ли предоставлены некие гарантии, что поставленные до заключения нового контракта объемы будут должным образом приняты и оплачены», – отметил юрист. Сама компания заявила, что «готова обсудить возможные параметры нового контракта при условии гарантий оплаты поставленного сырья, защиты инвестиций (в интересах акционеров компании) и законных прав персонала предприятий».
Проблема экономики
«Выступление Шольца у российских сотрудников компании вызывало аллюзии к началу 90-х гг., когда ты смотришь на экран и не можешь избавиться от ощущения, что твоя жизнь рушится», – говорит сотрудник RDG. По его словам, речь канцлера произвела шокирующий эффект на весь персонал компании. «Многие работают в компании с первого дня. Русские и немцы строили ее вместе. И теперь вместе одинаково тяжело переживают крах своего детища. Многие плакали в этот день», – рассказывает собеседник «Ведомостей». «Роснефть» вышла на немецкий рынок нефтепреработки в 2011 г., но сотрудничество России и Германии в сфере энергоресурсов началось еще в советские годы и не прекращалось даже во времена «холодной войны».
Германия, ведущая промышленно развитая европейская страна, в течение длительного периода времени разменивала возможность сохранять относительно энергоемкие производства, прежде всего машиностроительные, металлургические, химические, которые составляют основу ее реального сектора, на более доступные энергоресурсы, чем были у других стран, рассуждает директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв. Это позволило ей в течение последних десятилетий сохранить большую долю реального сектора, говорит он. Такая модель экономики, когда реальный сектор занимает в ней приличную долю, была возможна только при наличии дешевых энергоресурсов, в том числе поставляемых из России, отмечает Широв. Поэтому Германия даже шла на конфликт с США в советское время и развивала это направление – здесь была возможность повышения ее конкурентоспособности в мировой экономике.
Аналитик по энергетике Томас О’Доннелл, которого цитирует FT, вспоминает, что сотрудничество с Россией позволяло Германии достичь «стратегического баланса» и «освободиться от зависимости от США». По его словам, многие в немецком истеблишменте возмущаются доминированием США в вопросах энергетики и им не нравится «эта идея глобального взаимозаменяемого рынка нефти, торгуемого в долларах и защищаемого военно-морским флотом США». Это недовольство, по словам О’Доннелла, было одной из причин, по которой Германия воздержалась от участия в войне США в Ираке в 2003 г. Именно поэтому, резюмирует аналитик, Германию устраивал прямой доступ к российской нефти и газу.
В течение десятилетий система работала хорошо, а «долгосрочные основные средства, такие как нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы, служили цементом для отношений», рассуждает аналитик Eurasia Group Хеннинг Глойстейн, которого также цитирует FT. Теперь энергетическая система, на которую Германия опиралась в течение 40 лет, фактически лежит в руинах, констатирует газета. Именно те отрасли, которые развивались за счет дешевых энергоресурсов из России – машиностроительная, химическая, металлургическая – в первую очередь оказываются под ударом, отмечает Широв. По его словам, вся экономика Германии не остановится – есть конкурентоспособные предприятия, которые смогут адаптироваться. Но значительная часть промышленности может действительно не пережить этот кризис или будет испытывать серьезные проблемы, уверен экономист.
Экономика Германии перестала расти во II квартале 2022 г. Стагнация вызвана сложными глобальными экономическими условиями – продолжающейся пандемией коронавируса, нарушением логистики, инфляцией и российской спецоперацией на Украине, объясняло Федеральное статистическое ведомство Германии в конце июля. «Мы не ожидаем нормализации [ситуации в экономике] до 2024 г., когда рост ВВП составит 1,8%, а инфляция – 2,4%», – заявил глава отдела экономических прогнозов мюнхенского Института экономических исследований (Ifo) Тимо Волльмерсхойзер. Этой зимой Германии грозит рецессия и рекордный рост цен, предупредил Ifo. По прогнозу института, ВВП Германии в 2023 г. упадет, как минимум, на 0,3%, а инфляция вырастет до 11%, что снизит покупательную способность и сбережения частных домохозяйств.