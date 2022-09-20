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Нефть станет менее доступной при введении потолка цен на Urals

Цена барреля на глобальном рынке может вырасти до $130–150
Дарья Савенкова Василий Милькин
Евгений Разумный / Ведомости

В начале сентября 2022 г. после нескольких месяцев бурных дискуссий министры финансов стран «семерки» (G7 – Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада) принципиально согласовали введение потолка цен на нефть из России. Какова будет планка отсечения, пока не ясно. По замыслу G7 ее должен определять картель покупателей на основании «ряда технических факторов» (каких именно, не пояснялось). Все, кто присоединится к потолку, должны будут покупать нефть по этой цене или дешевле.

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, этот картель должен быть значительным. Так что теперь одна из главнейших задач G7 при установлении потолка – заручиться широким международным одобрением и убедить другие страны придерживаться его, пишет WSJ. Для введения такого ограничения в целом для ЕС необходимо согласие всех 27 стран, входящих в него. А Индия и Китай, два основных покупателя российской нефти, вряд ли официально присоединятся к этому плану, считает газета.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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