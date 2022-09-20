Нефть станет менее доступной при введении потолка цен на Urals

Нефть станет менее доступной при введении потолка цен на UralsЦена барреля на глобальном рынке может вырасти до $130–150
В начале сентября 2022 г. после нескольких месяцев бурных дискуссий министры финансов стран «семерки» (G7 – Франция, США, Великобритания, Германия, Япония, Италия и Канада) принципиально согласовали введение потолка цен на нефть из России. Какова будет планка отсечения, пока не ясно. По замыслу G7 ее должен определять картель покупателей на основании «ряда технических факторов» (каких именно, не пояснялось). Все, кто присоединится к потолку, должны будут покупать нефть по этой цене или дешевле.
По словам министра финансов США Джанет Йеллен, этот картель должен быть значительным. Так что теперь одна из главнейших задач G7 при установлении потолка – заручиться широким международным одобрением и убедить другие страны придерживаться его, пишет WSJ. Для введения такого ограничения в целом для ЕС необходимо согласие всех 27 стран, входящих в него. А Индия и Китай, два основных покупателя российской нефти, вряд ли официально присоединятся к этому плану, считает газета.