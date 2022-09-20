Нефть станет менее доступной при введении потолка цен на Urals

По словам министра финансов США Джанет Йеллен, этот картель должен быть значительным. Так что теперь одна из главнейших задач G7 при установлении потолка – заручиться широким международным одобрением и убедить другие страны придерживаться его, пишет WSJ. Для введения такого ограничения в целом для ЕС необходимо согласие всех 27 стран, входящих в него. А Индия и Китай, два основных покупателя российской нефти, вряд ли официально присоединятся к этому плану, считает газета.