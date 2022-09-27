Кризис в черной металлургии в мире может продлиться до середины 2023 года

Аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка (ЦЭП ГПБ) в своем отчете от 26 сентября прогнозируют, что кризис в мировой черной металлургии продлится как минимум до конца первой половины 2023 г. По их мнению, из-за высоких цен на коксующийся уголь рентабельность металлургических производств уже значительно упала в 2022 г. и будет оставаться низкой и в следующем году. В 2022 г. в мире, как отмечается в обзоре, началось снижение темпов строительства, а также спроса и цен на стальную продукцию, в результате чего выплавка стали в летние месяцы снизилась в большинстве стран мира.