Железнодорожный транзит контейнеров из Китая в ЕС в 2022 году сократится вдвое

Для сравнения: с января по сентябрь 2021 г. транзитные перевозки грузов в контейнерах по железной дороге из КНР в ЕС через территорию России выросли на 47% к аналогичному периоду 2020 г. и составили 568 700 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). По итогам прошлого года РЖД удалось достичь абсолютного рекорда за всю историю российских и советских железных дорог – было перевезено 1,76 млн TEU (+34% к 2020 г.), в том числе 1,1 млн TEU между Китаем и Европой. Более 60% транзитных перевозок в контейнерах из Китая в Европу и обратно осуществляет ОТЛК ЕРА (совместное предприятие РЖД, Белорусской и Казахстанской железных дорог). За прошлый год она перевезла 692 500 TEU (+27% к 2020 г.). Но весной этого года объемы контейнерного транзита начали резко снижаться: с 57 827 TEU в январе до 31 987 TEU в апреле.