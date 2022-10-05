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Железнодорожный транзит контейнеров из Китая в ЕС в 2022 году сократится вдвое

РЖД пытается нивелировать это снижение за счет внутрироссийских перевозок
Ксения Потаева
Пик падения российского контейнерного транзита еще не пройден / Евгений Разумный / Ведомости

Рост объемов транзитных контейнерных перевозок из Китая в Европу через территорию России в 2022 г. сменился падением. Это следует из данных ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), операторских и логистических компаний, которые изучили «Ведомости». О резко негативном тренде в этом сегменте перевозок говорил 3 октября на брифинге заместитель гендиректора РЖД Алексей Шило. По его данным, за девять месяцев 2022 г. контейнерный транзит по сети РЖД сократился на 17,6%, в том числе в сообщении Китай – Европа – Китай на 35%.

Для сравнения: с января по сентябрь 2021 г. транзитные перевозки грузов в контейнерах по железной дороге из КНР в ЕС через территорию России выросли на 47% к аналогичному периоду 2020 г. и составили 568 700 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). По итогам прошлого года РЖД удалось достичь абсолютного рекорда за всю историю российских и советских железных дорог – было перевезено 1,76 млн TEU (+34% к 2020 г.), в том числе 1,1 млн TEU между Китаем и Европой. Более 60% транзитных перевозок в контейнерах из Китая в Европу и обратно осуществляет ОТЛК ЕРА (совместное предприятие РЖД, Белорусской и Казахстанской железных дорог). За прошлый год она перевезла 692 500 TEU (+27% к 2020 г.). Но весной этого года объемы контейнерного транзита начали резко снижаться: с 57 827 TEU в январе до 31 987 TEU в апреле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных