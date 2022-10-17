Закрытые гавани: как живут аэропорты юга и центра России без пассажиров

Почти 100% сотрудников аэропорта Белгорода сейчас работают, зарплата им выплачивается в полном объеме, включая премии, рассказала «Ведомостям» гендиректор аэропорта Елена Безбородова. По ее словам, сотрудники задействованы в обслуживании государственных судов. «Нам надо жить, мы сейчас не получаем ни копейки от авиакомпаний. У нас доходов – кроме как субсидий – ноль. Если государство не продолжит нас субсидировать, мы встанем. Нечем будет платить зарплаты, не на что будет покупать материалы содержания летного поля, топливо», – пояснила Безбородова. По ее словам, пока выделяемой субсидии (81,9 млн руб. за март – июнь. – «Ведомости) аэропорту хватает для поддержания жизнедеятельности. «За обслуживание госавиации мы денег не получаем, так как это не гражданская авиация. Эти траты будут компенсированы – при выполнении ряда условий – лишь через год», – сказала Безбородова.