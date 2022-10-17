Закрытые гавани: как живут аэропорты юга и центра России без пассажиров

Закрытые гавани: как живут аэропорты юга и центра России без пассажировГосударство выделяет субсидии на их поддержку, но не всем хватает денег
С 15 октября Росавиация начала третий этап отбора получателей субсидии среди аэропортов юга и центральной части России, деятельность которых приостановлена после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Предельная сумма субсидии – почти 3 млрд руб. В августе премьер-министр Михаил Мишустин обещал выделить 2,5 млрд руб. Он пояснял, что президент поручил поддержать коллективы аэропортов во время вынужденного простоя, «чтобы они могли быстро возобновить работу». «Поэтому сейчас крайне важно сохранить там высококвалифицированных специалистов и оборудование», – подчеркивал Мишустин.
Сколько пассажиров теряют аэропорты
В 2021 г. аэропорт Симферополя обслужил 6,83 млн человек, Краснодара – 5,025 млн, Анапы – 2,9 млн, Ростова-на-Дону – 2,9 млн, Геленджика – 1,04 млн, Воронежа – 807 500, Белгорода – 582 500, Брянска – 141 000, Курска – 103 200, Элисты – 97 500. Аэропорт Липецка отчитался только за первое полугодие 2021 г. – 59 500 пассажиров.
Сейчас на Азовско-Черноморском побережье России остался только один работающий аэропорт – Сочи (11,1 млн пассажиров в 2021 г.). Росавиация ввела ограничения на выполнение полетов в 11 аэропортах (Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты) и продлевала их более 30 раз. 14 октября Росавиация продлила режим ограничений на выполнение полетов до 22 октября 2022 г.
Ранее аэропортам были выделены субсидии на сумму 1,3 млрд руб. за март и апрель (первый этап отбора). Затем правительство решило увеличить господдержку – еще 1,8 млрд руб. Но фактически в ходе второго этапа отбора было распределено чуть более 1,26 млрд руб. для компенсации издержек закрытых аэропортов в мае и июне. Размер выплаты, причитавшейся конкретному аэропорту, рассчитывался по формуле: число «потерянных» пассажиров (разница между количеством обслуженных пассажиров в соответствующий период 2022 и 2021 гг.), умноженное на размер расходной ставки на одного «потерянного» пассажира (в марте она равнялась 772 руб., в апреле – 706 руб., в мае – 488 руб., июне – 297 руб.).
На третьем этапе отбора, который стартовал сейчас, субсидии будут распределяться иначе: стоимость «потерянного» пассажира у каждого аэропорта будет своя. В Симферополе ставка равна 311,5 руб., Краснодаре – 319 руб., Анапе – 203,9 руб., Ростове-на-Дону – 387,7 руб., Геленджике – 156,2 руб., Воронеже – 333,1 руб., Белгороде – 370,8 руб., Липецке – 100,7 руб., Брянске – 896,8 руб., Курске – 38,2 руб., Элисте – 605,7 руб. Выплаты по третьему этапу начнутся в ноябре. Деньги пойдут на частичное обеспечение операционных расходов этих аэропортов в III квартале.
Как и в период пандемии COVID-19, сейчас одна из ключевых целей, которую преследует государство, запустив механизмы поддержки аэропортов, – недопущение увольнения квалифицированных сотрудников, отметил исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. При этом узкоспециализированные работники простаивающих аэропортов вполне смогут найти работу по специальности в других регионах, а работники других профессий – в смежных отраслях своего региона, отметил он.
«Ведомости» разбирались, как живут закрытые аэропорты и хватает ли им выделяемых государством денег.
В режиме простоя и ожидания пассажиров
Сотрудники закрытых аэропортов – Краснодара («Пашковский») и Анапы («Витязево») – отправлены в вынужденный простой, им выплачивается 2/3 от заработной платы, рассказал источник «Ведомостей» в компании «Аэродинамика» (бывшая «Базэл аэро», управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы). В вынужденном простое находятся сотрудники аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону»), они получают 2/3 заработной платы, подтвердил источник «Ведомостей» в компании, но количество таких работников он назвать затруднился. Представители холдинга «Аэропорты регионов», куда входит «Платов», и компании «Аэродинамики» от комментариев отказались. Аэропорт Краснодара в ходе первых двух этапов субсидирования получил 449,2 млн руб., Анапы – 228,9 млн руб., Ростова-на-Дону – 485,6 млн руб.
По состоянию на 11 октября в режиме простоя находится 69 сотрудников АО «Аэропорт Элиста», заявил «Ведомостям» гендиректор аэропорта Максим Петрухин. По его словам, оплата труда производится в соответствии ч. 3 ст. 72.2 ТК РФ, своевременно, два раза в месяц, в сроки, установленные локальными нормативными актами компании. «Аэропорт Элиста» получил 17,2 млн руб. субсидий на покрытие расходов в марте – июне. Компания поддерживает в эксплуатационном состоянии технику и аэродром, добавил Петрухин. «В полном объеме были проведены мероприятия по подготовке техники и персонала к работе в осенне-зимнем периоде: проводятся регламентные и профилактические работы в службах предприятия, проверка искусственных покрытий аэродрома, состояние техники, зданий и сооружений», – подытожил Петрухин.
«Люди долго находятся без работы, уже начали нервничать и думать, увольняться, искать другую работу или не увольняться. Но проблема в том, что все сотрудники очень узкоспециализированные», – рассказал источник в «Аэродинамике». Некоторые, по его словам, все же уходят – чаще всего с позиций, связанных с производственными службами. «Это служба наземного обеспечения, водители спецтехники, автобусов, трапов, погрузчиков, тягачей и т. д. Это специалисты по обслуживанию воздушных судов на прилет, на вылет. Это так называемые диспетчеры по обслуживанию воздушных судов. Это агенты по регистрации, по багажу. Меньше задействована служба авиационной безопасности», – перечислил он. Собеседник добавил, что в летний период, чтобы сохранить персонал, сотрудников из Краснодара и Анапы привлекали для работы в Сочи.
В аэропорту Элисты с марта по октябрь текучесть кадров составила 36% (48 человек), рассказал Петрухин. «Наряду с сотрудниками, которые были уволены по собственному желанию, в аэропорт за указанный период трудоустроены 27 человек», – уточнил он.
«Безусловно, у нас, как и в любом другом аэропорту, есть небольшая потеря кадров, кто-то ушел на пенсию, кто-то решил переехать в другой город, но почти весь штат мы смогли сохранить, в том числе благодаря субсидиям, полученным от государства на компенсацию издержек закрытым аэропортам», – рассказал «Ведомостям» представитель аэропорта Геленджика. По его словам, компания старается не отправлять сотрудников на простой без острой необходимости, но у самих сотрудников такая возможность есть. «То есть в простой по собственному желанию может выйти любой сотрудник предприятия, но срок простоя ограничен одной неделей», – добавил собеседник. Аэропорт Геленджика получил 104,4 млн руб. субсидий в ходе первых двух этапов.
В аэропорту Симферополя режим простоя вводить не стали благодаря господдержке в размере 1,014 млрд руб. По словам представителя компании, это помогло аэропорту Симферополя «сохранить высококвалифицированных специалистов и поддерживать инфраструктуру в готовности к обслуживанию рейсов сразу после снятия ограничений». Аэропорту Липецка, по словам представителя правительства Липецкой области, выделяемых государством денег также хватает. После введения ограничений на полеты субсидия предоставлялась дважды в размере заявленной потребности аэропорта – в сумме 12,56 млн руб. Это компенсирует имеющиеся потери воздушной гавани Липецкой области от отсутствия авиасообщения, заверил собеседник.
На государственной службе
Еще несколько аэропортов не отправляли сотрудников в простой, поскольку продолжают работать и выполнять государственные задачи.
Почти 100% сотрудников аэропорта Белгорода сейчас работают, зарплата им выплачивается в полном объеме, включая премии, рассказала «Ведомостям» гендиректор аэропорта Елена Безбородова. По ее словам, сотрудники задействованы в обслуживании государственных судов. «Нам надо жить, мы сейчас не получаем ни копейки от авиакомпаний. У нас доходов – кроме как субсидий – ноль. Если государство не продолжит нас субсидировать, мы встанем. Нечем будет платить зарплаты, не на что будет покупать материалы содержания летного поля, топливо», – пояснила Безбородова. По ее словам, пока выделяемой субсидии (81,9 млн руб. за март – июнь. – «Ведомости) аэропорту хватает для поддержания жизнедеятельности. «За обслуживание госавиации мы денег не получаем, так как это не гражданская авиация. Эти траты будут компенсированы – при выполнении ряда условий – лишь через год», – сказала Безбородова.
А вот аэропорту Курска («Восточный»), который также «практически в круглосуточном режиме» выполняет «государственные задачи», субсидии не хватает, говорит его гендиректор Валерий Стоянов. И, соответственно, службы авиационной безопасности и службы спасения переведены на усиленный режим работы, добавил он. «На вынужденном простое никого нет, мы все работаем. Даже более интенсивно по некоторым направлениям, чем когда работали по штатному расписанию. У нас положение из всех самое тяжелое. Потому что мы несем затраты, работая по государственной задаче, а получаем меньше всех», – пояснил он.
В ходе первых двух этапов аэропорту Курска выделили только 6,84 млн руб. За III квартал выйдет 1,343 млн руб., подсчитал Стоянов. По его словам, субсидия покрывает лишь десятую часть реальных расходов аэропорта. Основные затраты аэропорта за период с конца февраля по октябрь составили более 80 млн руб., перечисляет Стоянов: «На зарплату – 60 млн руб., коммунальные платежи вышли на 9,3 млн руб., затраты по автотранспорту – около 1,3 млн руб., мероприятия по транспортной безопасности – 2,9 млн руб., ремонт – 2,6 млн руб., повышение квалификации сотрудников – 1,3 млн руб., лицензирование и сертификация – 1,1 млн руб., мероприятия по охране труда – 800 000 руб., техобслуживание оборудования – более 1 млн руб.».
По словам Стоянова, единственный доход аэропорта сейчас – 500 000 руб. в месяц – это гостиничный бизнес и небольшая доля в аренде помещений. «Мы сейчас подали документы, пытаемся, чтобы нам как-то компенсировали эти взлеты-посадки, которые через нас идут, – это в районе 10 млн руб., но их возместят только в следующем году, да и то не факт», – добавил гендиректор «Курска». По его словам, сейчас полностью несет затраты на содержание аэропорта Курская область и «было бы справедливо, если бы федеральный бюджет помог».
Похожая ситуация у аэропорта Брянска. Фактические расходы значительно превышают объем средств, которые выделяются в рамках госпомощи, рассказал «Ведомостям» гендиректор аэропорта Игорь Сороковой. По его словам, все сотрудники аэропорта находятся на рабочих местах и получают зарплату в размере 100%. «Аэропорт действующий в режиме конструкции аэродрома. Мы принимаем государственную авиацию», – подчеркнул он.
Аэропорт Брянска получил почти 25 млн руб. субсидий за март – июнь, следует из данных Росавиации. Ежемесячно аэропорт тратит около 20 млн руб., рассказал Сороковой. Половина этих расходов – это отчисления в зарплатный фонд, еще порядка 10 млн руб. идет на содержание аэропорта – линии связи, отопление, газ, электричество, интернет, плюс пожарные сигнализации, видеонаблюдение, специализированные программы по регистрации пассажиров, центровочные программы и др., перечислил Сороковой. «За III квартал мы должны получить уже 40 млн руб., – подсчитал гендиректор «Брянска». – То есть по 13 млн в месяц, что тоже, конечно, не покроет расходы целиком». Недостающие деньги для покрытия текущих затрат – около 10 млн ежемесячно – аэропорт запрашивает из бюджета области.
В пресс-службе аэропорта Воронежа, получившего 123,7 млн руб. субсидий за первые два этапа, от комментариев отказались. В Минтрансе и Росавиации отказались от комментариев. «Ведомости» также направили запрос в правительство.
Субсидия на пассажира для малых аэропортов должна быть выше, чем у больших, считает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. «Чем меньше аэропорт, тем выше удельные издержки на пассажира», – пояснил он. Но, по мнению эксперта, это не должно снимать с малых аэропортов ответственности за снижение издержек в условиях кризиса и за грамотное ведение отчетности.