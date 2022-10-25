Производителя Gallina Blanca купил корейский владелец «Доширака»

«Юроп фудс ГБ» принадлежала структуре GBFoods, которой владеет семья Карулья из Испании. Компания работает в России с 1998 г., выпуская на фабрике в Нижегородской области бульонные кубики, рассыпчатые бульоны, приправы и макаронные изделия. В 2021 г. ее выручка составила 1,6 млрд руб. (в 2020 г. – 1,54 млрд руб.), а чистая прибыль – 109,5 млн руб. (против 133 млн руб. в 2020 г.).