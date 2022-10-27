МЭА оценило жизнеспособность проекта «Сила Сибири – 2»Аналитики поспорили с выводами агентства, указыв на ошибочность прогнозов спроса на газ в КНР
России будет особенно сложно переориентировать поставки газа в Азию, поскольку рыночные возможности для дополнительных крупномасштабных поставок в Китай ограничены. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) от 27 октября. Аналитики МЭА напоминают, что Россия «нацелена на строительство» нового трубопровода «Сила Сибири – 2», который пойдет в Китай через территорию Монголии. «Однако наши прогнозы спроса в КНР вызывают серьезные сомнения в жизнеспособности еще одного крупномасштабного газопровода с Россией, как только существующий трубопровод "Сила Сибири" выйдет на полную мощность», – говорится в документе.
Газопровод «Сила Сибири – 2» находится в стадии проектирования. Окончательные договоренности по нему будут достигнуты в ближайшее время, заявлял 15 сентября вице-премьер Александр Новак. Чиновник уточнял, что «Сила Сибири – 2» позволит поставлять в Китай до 50 млрд куб. м газа в год. По мнению вице-премьера, этот газопровод сможет заместить выпадающие поставки газа по построенному, но так и не введенному в эксплуатацию трубопроводу в ЕС «Северный поток – 2» (мощность 55 млрд куб. м в год). Напомним, газопровод «Сила Сибири» мощностью 38 млрд куб. м в год был запущен в декабре 2019 г. Трубопровод проложен от Чаяндинского месторождения в Якутии через Иркутскую и Амурскую области и далее – в КНР. 13 октября Новак заявил, что в 2022 г. планируется поставить по «Силе Сибири» 15 млрд куб. м газа, в 2023 г. – 22 млрд куб. м, а к 2027 г. выйти на полную мощность прокачки в 38 млрд куб. м.
По мнению МЭА, рост спроса на газ в Китае замедлится в 2022-2030 гг. до 2% в год к предыдущему году по сравнению темпом в 12% ежегодно, который наблюдался в 2010-2020 гг. Резкое замедление роста спроса на газ, по мнению МЭА, будет связано с тем, что китайцы делают ставку на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и электрификацию взамен использования газа. Кроме того, китайские импортеры заключают новые долгосрочные контракты на поставки сжиженного природного газа (СПГ), которых будет достаточно для удовлетворения прогнозируемого спроса вплоть до 2030-х гг., указывается в докладе.
Ранее Российское энергетическое агентство (РЭА) Минэнерго России прогнозировало рост поставок трубопроводного газа из РФ в Азию к 2030 г. почти в 8,8 раза до 88 млрд куб. м в год («Ведомости» писали об этом 26 сентября). Такой рост, по мнению РЭА, могут обеспечить вывод «Силы Сибири» на полную мощность, запуск «Силы Сибири – 2», а также поставки 10 млрд куб. м газа в год по так называемому дальневосточному маршруту (строящееся ответвление на Китай от действующего трубопровода Сахалин – Хабаровск – Владивосток).
Экспорт трубопроводного газа из России в 2022 г. значительно снизился в европейском направлении. Поставки по трубопроводу Ямал – Европа мощностью 32,9 млрд куб. м в год фактически прекратились с конца прошлого года, прокачка по «Северному потоку – 1» мощностью 55 млрд куб. м в год не ведется с конца августа 2022 г., а «Северный поток – 2» (также имеет мощность 55 млрд куб. м в год) так и не был запущен в работу. Кроме того, 26 сентября обе нитки «Северного потока – 1» и одна нитка «Северного потока – 2» были повреждены в результате диверсии. Лишь два маршрута продолжают действовать – через ГТС Украины по 42-44 млн куб. м в сутки и по ответвлению от «Турецкого потока» (по данным Европейской сети операторов систем транспортировки газа, 26 октября прокачка составила 31,6 млн куб м). Как писали «Ведомости», в октябре прошлого года поставки российского газа в ЕС составляли в среднем порядка 320 млн куб. м в сутки.
Россия за последние 4-5 месяцев сократила поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м, на 1 октября падение составило 47%, сообщил 27 октября глава «Новатэка» Леонид Михельсон на Евразийском форуме в Баку.
Аналитики указывают, что в ситуации падения поставок в ЕС экспорт в Китай будет расти. «Учитывая дешевизну и надежность трубопроводных поставок, полагаем, что реализация “Силы Сибири – 2” крайне вероятна», – не соглашается с выводами МЭА аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман. Он, в частности, указывает, что прогнозы МЭА предполагают, что спрос на газ в Китае к 2030 г. достигнет 406–443 млрд куб. м, но сами китайские компании прогнозируют рост спроса к этому времени до более 500 млрд куб. м в год. «И решение [о том, где покупать газ,] они будут принимать, исходя из собственных прогнозов», – добавляет Кауфман.
Руководитель рейтингового агентства НРА Сергей Гришунин в свою очередь указывает, что приобретение трубопроводного газа в России для КНР существенно выгоднее покупок СПГ. Цена на газ для Китая привязана к котировкам нефти и сейчас находится в диапазоне $350-400 за 1000 куб. м, говорит он. СПГ же поставляется по текущим спотовым ценам, которые находятся на многолетних максимумах. По данным биржи ICE, ноябрьские фьючерсы на природный газ на хабе TTF в Нидерландах 27 октября стоили около $1000 за 1000 куб. м. При этом в начале марта 2022 г. в ЕС спотовые цены достигли исторического пика в $3900 за 1000 куб. м.
«Китай уже много лет лидирует по уровню инвестиций в зеленую энергетику и по выработке электроэнергии ВИЭ, но раньше это не приводило к обрушению роста спроса на газ», – добавляет ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Одним из возможных, хотя и «не самым простым вариантом» по диверсификации поставок трубопроводного газа, по словам Гришунина, может стать строительство газопровода на север Ирана. Меморандум стоимостью $44 млрд о строительстве газотранспортной и добычной инфраструктуры и СПГ-мощностей был подписан между Москвой и Тегераном в октябре 2022 г. В сентябре агентство Fars со ссылкой на отчет иранского министерства нефти сообщало, что иранская национальная нефтекомпания (NIOC) будет закупать у «Газпрома» 9 млн куб. м газа ежедневно.
«Ведомости» направили запрос в Минэнерго и «Газпром».