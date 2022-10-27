МЭА оценило жизнеспособность проекта «Сила Сибири – 2»

Газопровод «Сила Сибири – 2» находится в стадии проектирования. Окончательные договоренности по нему будут достигнуты в ближайшее время, заявлял 15 сентября вице-премьер Александр Новак. Чиновник уточнял, что «Сила Сибири – 2» позволит поставлять в Китай до 50 млрд куб. м газа в год. По мнению вице-премьера, этот газопровод сможет заместить выпадающие поставки газа по построенному, но так и не введенному в эксплуатацию трубопроводу в ЕС «Северный поток – 2» (мощность 55 млрд куб. м в год). Напомним, газопровод «Сила Сибири» мощностью 38 млрд куб. м в год был запущен в декабре 2019 г. Трубопровод проложен от Чаяндинского месторождения в Якутии через Иркутскую и Амурскую области и далее – в КНР. 13 октября Новак заявил, что в 2022 г. планируется поставить по «Силе Сибири» 15 млрд куб. м газа, в 2023 г. – 22 млрд куб. м, а к 2027 г. выйти на полную мощность прокачки в 38 млрд куб. м.