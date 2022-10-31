Бывший топ-менеджер РЖД будет работать с проблемными активами крупнейшей лизинговой компании России

Бывший топ-менеджер РЖД будет работать с проблемными активами крупнейшей лизинговой компании РоссииАндрей Старков назначен заместителем гендиректора ГТЛК
Бывший заместитель гендиректора «Российских железных дорог» (РЖД) Андрей Старков перешел на работу в Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к компании. По их словам, Старков занял должность заместителя генерального директора ГТЛК. «На новом месте Старков будет осуществлять контроль за имуществом и работу с проблемными активами», – уточнил один из собеседников «Ведомостей». «Ведомости» направили запрос в ГТЛК.
Старков был заместителем гендиректора РЖД Олега Белозерова с 2017 по 2020 г. На этом посту Старков курировал работу «дочек» и зависимых предприятий госкомпании. Например, в рамках его направления в ноябре 2019-го проходила продажа контроля в «Трансконтейнере», одном из крупнейших железнодорожных операторов. За контроль РЖД получила от победителя аукциона – группы «Дело» Сергея Шишкарева – 60,3 млрд руб., вдвое больше стартовой цены.