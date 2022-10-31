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Бывший топ-менеджер РЖД будет работать с проблемными активами крупнейшей лизинговой компании России

Андрей Старков назначен заместителем гендиректора ГТЛК
Инна Сидоркова
Андрей Старков ушел из РЖД в марте 2021 г. / alania.gov.ru

Бывший заместитель гендиректора «Российских железных дорог» (РЖД) Андрей Старков перешел на работу в Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к компании. По их словам, Старков занял должность заместителя генерального директора ГТЛК. «На новом месте Старков будет осуществлять контроль за имуществом и работу с проблемными активами», – уточнил один из собеседников «Ведомостей». «Ведомости» направили запрос в ГТЛК.

Старков был заместителем гендиректора РЖД Олега Белозерова с 2017 по 2020 г. На этом посту Старков курировал работу «дочек» и зависимых предприятий госкомпании. Например, в рамках его направления в ноябре 2019-го проходила продажа контроля в «Трансконтейнере», одном из крупнейших железнодорожных операторов. За контроль РЖД получила от победителя аукциона – группы «Дело» Сергея Шишкарева – 60,3 млрд руб., вдвое больше стартовой цены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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