Бывший топ-менеджер РЖД будет работать с проблемными активами крупнейшей лизинговой компании России

Бывший заместитель гендиректора «Российских железных дорог» (РЖД) Андрей Старков перешел на работу в Государственную транспортную лизинговую компанию (ГТЛК). Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, близких к компании. По их словам, Старков занял должность заместителя генерального директора ГТЛК. «На новом месте Старков будет осуществлять контроль за имуществом и работу с проблемными активами», – уточнил один из собеседников «Ведомостей». «Ведомости» направили запрос в ГТЛК.